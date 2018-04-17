The Ring намерен лишить «Канело» своего титула в случае положительного вердикта комиссии 18 апреля

Об этом сообщил главный редактор издания Дуглас Фишер в одной из рубрик «Почта понедельника».

«Если комиссия отстранит “Канело” на слушании в Лас-Вегасе в среду, у нас не останется выбора, кроме как лишить его нашего титула чемпиона в среднем весе. Такова наша политика».

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Напомним, 17 и 20 февраля Альварес в ходе тренировочного лагеря на родине сдал два положительных теста на кленбутерол. Боксер объяснил его попадание в организм зараженным мясом, но Атлетическая комиссия Невады (NSAC) временно отстранила его. Из-за этого мексиканец отказался от второго боя с Геннадием Головкиным, который должен был пройти 5 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

Слушание по «делу Альвареса» состоится 18 апреля. Если «Канело» не сможет доказать, что допинг в его организм попал случайно, ему грозит годичная дисквалификация.