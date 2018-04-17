«Он вернется где-то после боя Головкина». Гассиев прервал тренировочный лагерь и улетел из США домой

Источник: РИА "Новости"

«Мы получили информацию об этом пару дней назад, потому взяли для Мурата билет на самолет домой. Он уже уехал в аэропорт, — сказал Санчес BoxingScene. — Я дал ему недельку-полторы перерыва. Он вернется где-то после боя Головкина».

Читайте также Финальный поединок Всемирной суперсерии бокса между Гассиевым и Усиком перенесен на лето

Ранее организаторы Всемирной боксерской суперсерии объявили, что украинский чемпион мира WBC/WBO в этом же весе Александр Усик «получил незначительную травму локтя» и в связи с этим объединительный поединок с Гассиевым переносится с 11 мая на неопределенный срок (один из вариантов — 22 июля).

О том, что 11 мая этого боя не будет, промоутеры Суперсерии сообщали еще 12 апреля, заявив, что идет поиск новой даты и арены. Встреча была запланирована в Джидде (Саудовская Аравия), однако, как писали СМИ, у функционеров якобы возникли трудности с принимающей стороной. Кроме того, представители РФ неоднократно говорили о желании «перетянуть» бой на свою территорию.