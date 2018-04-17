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09:10 (мск), источник: Vesti.kz

«Он вернется где-то после боя Головкина». Гассиев прервал тренировочный лагерь и улетел из США домой

Тренер чемпиона IBF/WBA в тяжелом весе российского боксера Мурата Гассиева Абель Санчес рассказал о том, что отпустил своего подопечного домой, сообщает vRINGe.com.

Источник: РИА "Новости"

«Мы получили информацию об этом пару дней назад, потому взяли для Мурата билет на самолет домой. Он уже уехал в аэропорт, — сказал Санчес BoxingScene. — Я дал ему недельку-полторы перерыва. Он вернется где-то после боя Головкина».

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Финальный поединок Всемирной суперсерии бокса между Гассиевым и Усиком перенесен на лето

Ранее организаторы Всемирной боксерской суперсерии объявили, что украинский чемпион мира WBC/WBO в этом же весе Александр Усик «получил незначительную травму локтя» и в связи с этим объединительный поединок с Гассиевым переносится с 11 мая на неопределенный срок (один из вариантов — 22 июля).

О том, что 11 мая этого боя не будет, промоутеры Суперсерии сообщали еще 12 апреля, заявив, что идет поиск новой даты и арены. Встреча была запланирована в Джидде (Саудовская Аравия), однако, как писали СМИ, у функционеров якобы возникли трудности с принимающей стороной. Кроме того, представители РФ неоднократно говорили о желании «перетянуть» бой на свою территорию.

Однако сам Усик выступил с заявлением, в котором отказался проводить финальный бой WBSS с Гассиевым на территории России.

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