Озвучен бюджет на бой Геннадия Головкина 5 мая

Напомним, что 5 мая Головкин планирует провести свой 39-й поединок на профессиональном ринге. Изначально соперником казахстанца должен был стать мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес, но в ночь с 3 на 4 апреля состоялась пресс-конференция, которую устроила промоутерская компания Golden Boy Promotions, представляющая его интересы. На ней было объявлено, что второй бой «Канело» с Головкиным, который был запланирован на 5 мая в Лас-Вегасе, официально отменен из-за отказа мексиканца.

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После пресс-конференции Альвареса свое заявление сделал и Головкин, который заявил, что все равно проведет поединок 5 мая. Ареной для этого поединка была выбрана MGM Grand в Лас-Вегасе, а поединок должен был транслироваться через PPV. Но сейчас самым вероятным вариантом для проведения боя Головкина считается арена StubHub Center в Карсоне (пригород Лос-Анджелеса), а поединок должен быть показан на HBO.

По информации Ucnlive.com, именно это стало большим фактором, почему от поединка с Головкиным отказался самый вероятный кандидат ирландский боксер Гэри О́Салливан. По информации издания, бюджет этого поединка от HBO составляет не более одного миллиона долларов.