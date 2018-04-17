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09:05 (мск), источник: Vesti.kz

Озвучен бюджет на бой Геннадия Головкина 5 мая

Озвучен бюджет на бой чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина, который запланирован на 5 мая, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, что 5 мая Головкин планирует провести свой 39-й поединок на профессиональном ринге. Изначально соперником казахстанца должен был стать мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес, но в ночь с 3 на 4 апреля состоялась пресс-конференция, которую устроила промоутерская компания Golden Boy Promotions, представляющая его интересы. На ней было объявлено, что второй бой «Канело» с Головкиным, который был запланирован на 5 мая в Лас-Вегасе, официально отменен из-за отказа мексиканца.

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После пресс-конференции Альвареса свое заявление сделал и Головкин, который заявил, что все равно проведет поединок 5 мая. Ареной для этого поединка была выбрана MGM Grand в Лас-Вегасе, а поединок должен был транслироваться через PPV. Но сейчас самым вероятным вариантом для проведения боя Головкина считается арена StubHub Center в Карсоне (пригород Лос-Анджелеса), а поединок должен быть показан на HBO.

По информации Ucnlive.com, именно это стало большим фактором, почему от поединка с Головкиным отказался самый вероятный кандидат ирландский боксер Гэри О́Салливан. По информации издания, бюджет этого поединка от HBO составляет не более одного миллиона долларов.

Стоит отметить, что СМИ уже не раз сообщали, что поединок Головкина 5 мая находится под угрозой срыва. А промоутер GGG Том Леффлер не исключил вариант отмены боя казахстанца.

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