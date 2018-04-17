Озвучен бюджет на бой Геннадия Головкина 5 мая
Озвучен бюджет на бой чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина, который запланирован на 5 мая, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Озвучен бюджет на бой чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина, который запланирован на 5 мая, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Напомним, что 5 мая Головкин планирует провести свой 39-й поединок на профессиональном ринге. Изначально соперником казахстанца должен был стать мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес, но в ночь с 3 на 4 апреля состоялась
После
По информации Ucnlive.com, именно это стало большим фактором, почему от поединка с Головкиным отказался самый вероятный кандидат ирландский боксер Гэри О́Салливан. По информации издания, бюджет этого поединка от HBO составляет не более одного миллиона долларов.
Стоит отметить, что СМИ уже не раз сообщали, что поединок Головкина 5 мая находится под угрозой срыва. А промоутер GGG Том Леффлер не исключил вариант отмены боя казахстанца.