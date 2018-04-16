СМИ: Украинец Усик не намерен проводить бой с Гассиевым в рамках финала WBSS в России

Изначально поединок Гассиев — Усик был намечен на 11 мая, бой должен был состояться в Джидде (Саудовская Аравия). Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил ТАСС, что Россия готова принять у себя поединок, если Саудовская Аравия откажется от его проведения. Позднее стало известно, что бой перенесен на лето, место проведения поединка на данный момент неизвестно.
По информации портала, украинский боксер уверен в том, что Россия точно не будет местом проведения финального боя, а если поединок все-таки решат провести на территории РФ, то уже «без Александра Усика». Также портал сообщает, что Усик получил травму, но это не помешает ему провести поединок.
Гассиев является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В его послужном списке 26 побед (19 — нокаутом) и ни одного поражения. В активе Усика, владеющего поясами Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC), 14 побед, 11 из которых он одержал нокаутом, и ни одного поражения.
Ранее министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России. Запрет на участие в стартах и проведении тренировочных сборов на территории России касается всех членов национальных команд Украины. В то же время спортивным федерациям рекомендовано воздержаться от участия во всех соревнованиях, которые пройдут на территории России.