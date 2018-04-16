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23:11 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Украинец Усик не намерен проводить бой с Гассиевым в рамках финала WBSS в России

ТАСС, 16 апреля. /ТАСС/. Украинский боксер Александр Усик не намерен проводить финальный поединок Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в первом тяжелом весе против россиянина Мурата Гассиева в России. Об этом сообщает портал Sport.ua.

Источник: ИТАР-ТАСС

Изначально поединок Гассиев — Усик был намечен на 11 мая, бой должен был состояться в Джидде (Саудовская Аравия). Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил ТАСС, что Россия готова принять у себя поединок, если Саудовская Аравия откажется от его проведения. Позднее стало известно, что бой перенесен на лето, место проведения поединка на данный момент неизвестно.

По информации портала, украинский боксер уверен в том, что Россия точно не будет местом проведения финального боя, а если поединок все-таки решат провести на территории РФ, то уже «без Александра Усика». Также портал сообщает, что Усик получил травму, но это не помешает ему провести поединок.

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Гассиев является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В его послужном списке 26 побед (19 — нокаутом) и ни одного поражения. В активе Усика, владеющего поясами Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC), 14 побед, 11 из которых он одержал нокаутом, и ни одного поражения.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России. Запрет на участие в стартах и проведении тренировочных сборов на территории России касается всех членов национальных команд Украины. В то же время спортивным федерациям рекомендовано воздержаться от участия во всех соревнованиях, которые пройдут на территории России.

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