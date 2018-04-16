Обозреватель BoxingScene: Головкин не будет драться 5 мая

«Головкин не будет драться 5 мая. На самом деле, я согласен с мнением, что ему не стоит сражаться с бойцом невысокого класса. IBF действительно чересчур строго следует его правилам. Это право у них есть, но GGG является единым чемпионом. Они могут сделать исключение и наверняка его сделают для Головкина.

Я предполагаю, что следующий бой Головкина состоится в сентябре. Его соперником будет Билли Джо Сондерс или «Канело». Вы понимаете, что GGG нужны PPV-продажи. Реально заработать лишь с этими двумя соперниками. Остальные в среднем дивизионе не соберут большую аудиторию, — отметил Гемичи.

Ранее после отказа попавшегося на допинге мексиканца Сауля «Канело» Альвареса Головкин решил все-таки провести бой 5 мая, но соперника у него по-прежнему нет. Казахстанец рассматривал вариант с американским боксером первого среднего веса Ванесом Мартиросяном, но его заблокировала IBF, где есть обязательный претендент в лице украинца Сергея Деревянченко.