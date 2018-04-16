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21:44 (мск), источник: Vesti.kz

Обозреватель BoxingScene: Головкин не будет драться 5 мая

Турецкий обозреватель порталов BoxingScene.com и FightClub.com.tr Сихат Гемичи в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина.

«Головкин не будет драться 5 мая. На самом деле, я согласен с мнением, что ему не стоит сражаться с бойцом невысокого класса. IBF действительно чересчур строго следует его правилам. Это право у них есть, но GGG является единым чемпионом. Они могут сделать исключение и наверняка его сделают для Головкина.

Я предполагаю, что следующий бой Головкина состоится в сентябре. Его соперником будет Билли Джо Сондерс или «Канело». Вы понимаете, что GGG нужны PPV-продажи. Реально заработать лишь с этими двумя соперниками. Остальные в среднем дивизионе не соберут большую аудиторию, — отметил Гемичи.

Ранее после отказа попавшегося на допинге мексиканца Сауля «Канело» Альвареса Головкин решил все-таки провести бой 5 мая, но соперника у него по-прежнему нет. Казахстанец рассматривал вариант с американским боксером первого среднего веса Ванесом Мартиросяном, но его заблокировала IBF, где есть обязательный претендент в лице украинца Сергея Деревянченко.

Напомним, что британский боксер Билли Джо Сондерс, владеющий поясом WBO, заявил, что готов встретиться с Головкиным в сентябре, а его команда готовит GGG фантастическое предложение. В случае, если британец и казахстанец защитят свои титулы в ближайших боях, в их очной встрече определится абсолютный чемпион мира.

Головкин не будет драться 5 мая - обозреватель BoxingScene
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