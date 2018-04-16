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21:15 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший тренер «Астана Арланс» впал в кому после драки

Заслуженный тренер Украины по боксу Сергей Корчинский получил тяжелые травмы и был помещен в кому после драки около одного из магазинов в родном Николаеве. Об этом информируют «Николаевские новости».

Отдел коммуникации местной полиции сообщил, что 13 апреля словесный конфликт между Корчинским и случайным прохожим возле магазина перерос в драку. В ходе нее тренер упал и ударился головой об асфальт, после чего потерял сознание, а злоумышленник скрылся с места происшествия на машине.

Как сообщил главный врач больницы Николаева Александр Демьянов, к сегодняшнему дню в состоянии Корчинского достигнута стабилизация, но он по-прежнему находится в медикаментозной коме, выводить из которой его пока опасно.

Полиция продолжает поиски напавшего на Корчинского. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. До нападения Корчинский занимался организацией вечера турнира «Fight Night: Битва лиг», в котором участвуют обычные любители, для которых бокс — это хобби. Турнир в итоге решили не отменять и провести в назначенную дату 14 апреля, чтобы морально поддержать тренера.

55-летний Корчинский известен в Казахстане по работе с клубом «Астана Арланс», с которым выиграл Всемирную серию бокса (WSB) в 2013 году. В том сезоне «арлын» победили в финале «Украинских атаманов», а его самого признали лучшим тренером WSB. До «Астана Арланс» Корчинский побеждал в WSB с итальянской командой MilanoThunder.

Боксом Корчинский занимается с 12 лет. Он — мастер спорта СССР и заслуженный тренер Украины. В начале тренерской карьеры Корчинский работал в штабе юниорской сборной СССР, а после развала Советского Союза был в штабе сборной Украины на четырех Олимпиадах, в том числе как главный тренер — на ОИ-2008 в Пекине.

Среди воспитанников Корчинского сразу три участника Олимпиад — это Сергей Ковганко, Олег Машкин и Сергей Деревянченко, который также выступал за «Астана Арланс». Сейчас Деревянченко является обязательным претендентом по линии IBF для чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина.

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