Бывший тренер «Астана Арланс» впал в кому после драки

Отдел коммуникации местной полиции сообщил, что 13 апреля словесный конфликт между Корчинским и случайным прохожим возле магазина перерос в драку. В ходе нее тренер упал и ударился головой об асфальт, после чего потерял сознание, а злоумышленник скрылся с места происшествия на машине.

Как сообщил главный врач больницы Николаева Александр Демьянов, к сегодняшнему дню в состоянии Корчинского достигнута стабилизация, но он по-прежнему находится в медикаментозной коме, выводить из которой его пока опасно.

Полиция продолжает поиски напавшего на Корчинского. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. До нападения Корчинский занимался организацией вечера турнира «Fight Night: Битва лиг», в котором участвуют обычные любители, для которых бокс — это хобби. Турнир в итоге решили не отменять и провести в назначенную дату 14 апреля, чтобы морально поддержать тренера.

55-летний Корчинский известен в Казахстане по работе с клубом «Астана Арланс», с которым выиграл Всемирную серию бокса (WSB) в 2013 году. В том сезоне «арлын» победили в финале «Украинских атаманов», а его самого признали лучшим тренером WSB. До «Астана Арланс» Корчинский побеждал в WSB с итальянской командой MilanoThunder.

Боксом Корчинский занимается с 12 лет. Он — мастер спорта СССР и заслуженный тренер Украины. В начале тренерской карьеры Корчинский работал в штабе юниорской сборной СССР, а после развала Советского Союза был в штабе сборной Украины на четырех Олимпиадах, в том числе как главный тренер — на ОИ-2008 в Пекине.