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21:14 (мск), источник: Vesti.kz

«По печени — и нокаут»: казахстанский супертяж рассказал о победном бое в России

Казахстанский супертяжеловес Уалихан Бисенгулов (3−0, 3 КО) выиграл третий поединок подряд. Подробно о бое 27-летний боксер рассказал корреспонденту Vesti.kz.

Вечер бокса с участием Бисенгулова прошел в Санкт-Петербурге. Соперником казахстанца был дебютант из Камеруна Кристиан Воуапи.

— Победы не даются легко. С каждым разом буду стараться выходить на ринг с более сильными соперниками — я не хочу встречаться с легкими оппонентами. Что касается моего боя, то соперник хорошо держал удар и был очень выносливым. Но побывал в трех нокдаунах. В четвертом раунде ударил его по печени, и он не смог продолжать поединок, — поделился Бисенгулов.

Казахстанцу Бисенгулову засчитали победу техническим нокаутом, и она стала третьей подряд в его послужном списке. По словам супертяжеловеса, он «голоден» и хочет новых побед.

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