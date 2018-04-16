«По печени — и нокаут»: казахстанский супертяж рассказал о победном бое в России
Казахстанский супертяжеловес Уалихан Бисенгулов (3−0, 3 КО) выиграл третий поединок подряд. Подробно о бое 27-летний боксер рассказал корреспонденту Vesti.kz.
Казахстанский супертяжеловес Уалихан Бисенгулов (3−0, 3 КО) выиграл третий поединок подряд. Подробно о бое 27-летний боксер рассказал корреспонденту Vesti.kz.
Вечер бокса с участием Бисенгулова прошел в
— Победы не даются легко. С каждым разом буду стараться выходить на ринг с более сильными соперниками — я не хочу встречаться с легкими оппонентами. Что касается моего боя, то соперник хорошо держал удар и был очень выносливым. Но побывал в трех нокдаунах. В четвертом раунде ударил его по печени, и он не смог продолжать поединок, — поделился Бисенгулов.
Казахстанцу Бисенгулову засчитали победу техническим нокаутом, и она стала третьей подряд в его послужном списке. По словам супертяжеловеса, он «голоден» и хочет новых побед.