Абель Санчес: Головкин понимает, что бой могут отменить
Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Абель Санчес рассказал о подготовке казахстанского боксера к следующему бою.
Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Абель Санчес рассказал о подготовке казахстанского боксера к следующему бою.
Возвращение GGG запланировано на 5 мая, но у него до сих пор нет соперника,
— Мы, как и вы, всей этой ситуацией, потому что у нас до сих пор нет точного ответа на наши вопросы. Мы очень много тренируемся, прошли взвешивание — мы готовы к бою 5 мая. Та что надеемся, что Том Леффлер и остальные люди смогут
Мы проводим изнурительные тренировки, и Геннадий хочет драться 5 мая. Мы не знаем больше вас. Мы просто продолжим тренировки до того момента, пока нам не скажут, что все кончено. Когда Том придет и скажет «все отменяется» — мы остановимся. Его работа — найти нам соперника, а наша — выйти на ринг, когда нас позовут, — сказал Санчес.
— Геннадию недавно исполнилось 36. В какой он физической форме сейчас?
— Геннадий отлично понимает свой возрас. Сейчас он выглядит более мотивированным в зале. Он более опытный, и на самом деле здорово наблюдать за ним в зале и видеть, что он мотивирован, несмотря на то, что у нас нет определенности. Я думаю, глубоко внутри он понимает, что все может отмениться, но круто смотреть, как он улыбается, потому что его настрой меняет атмосферу в зале.
Вы сами видели, насколько Геннадий сейчас отличается от того, каким он был в первом бою с «Канело». GGG более открыт, он больше разговаривает с прессой, более открыт к диалогу, и это хорошо для всех нас, потому что это показывает его настрой. Мне кажется, что в этот раз он хотел всем доказать, что он может выиграть «Канело».
— Что лучше для Геннадия — один большой бой в год или несколько разных?
— Конечно, несколько боев — это наилучший вариант. И для фанатов, и для Геннадия, потому что тогда он будет более сфокусирован и занимается не только в тренировочном зале, но и выступает на ринге. У него сохраняется этот настрой, и он более подготовлен. Если бы я мог выкинуть все эти подготовительные нюансы и держать его в зале, чтобы он мог выходить на ринг почаще — это было бы лучше для него.
Напомним, изначально на 5 Головкин планировал провести бой на арене
Затем команда Головкина пыталась сделать бой с 21-летним мексиканцем Хайме Мунгуйей (28−0, 24 КО), но его кандидатуру забраковала NSAC. Позже появилась информация о переносе поединка на StubHub Center в Карсон — пригород