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20:09 (мск), источник: Vesti.kz

Абель Санчес: Головкин понимает, что бой могут отменить

Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Абель Санчес рассказал о подготовке казахстанского боксера к следующему бою.

Источник: insidehboboxing.com

Возвращение GGG запланировано на 5 мая, но у него до сих пор нет соперника, из-за чего существует вероятность отмены поединка.

— Мы, как и вы, всей этой ситуацией, потому что у нас до сих пор нет точного ответа на наши вопросы. Мы очень много тренируемся, прошли взвешивание — мы готовы к бою 5 мая. Та что надеемся, что Том Леффлер и остальные люди смогут что-то сделать, потому что и мы, и наши фанаты требуем, чтобы GGG подрался с кем-то. Мы верим, что наши люди сделают свою работу, а все организации не будут мешать и разрешат Геннадию выйти на ринг 5 мая.

Мы проводим изнурительные тренировки, и Геннадий хочет драться 5 мая. Мы не знаем больше вас. Мы просто продолжим тренировки до того момента, пока нам не скажут, что все кончено. Когда Том придет и скажет «все отменяется» — мы остановимся. Его работа — найти нам соперника, а наша — выйти на ринг, когда нас позовут, — сказал Санчес.

— Геннадию недавно исполнилось 36. В какой он физической форме сейчас?

— Геннадий отлично понимает свой возрас. Сейчас он выглядит более мотивированным в зале. Он более опытный, и на самом деле здорово наблюдать за ним в зале и видеть, что он мотивирован, несмотря на то, что у нас нет определенности. Я думаю, глубоко внутри он понимает, что все может отмениться, но круто смотреть, как он улыбается, потому что его настрой меняет атмосферу в зале.

Вы сами видели, насколько Геннадий сейчас отличается от того, каким он был в первом бою с «Канело». GGG более открыт, он больше разговаривает с прессой, более открыт к диалогу, и это хорошо для всех нас, потому что это показывает его настрой. Мне кажется, что в этот раз он хотел всем доказать, что он может выиграть «Канело».

— Что лучше для Геннадия — один большой бой в год или несколько разных?

— Конечно, несколько боев — это наилучший вариант. И для фанатов, и для Геннадия, потому что тогда он будет более сфокусирован и занимается не только в тренировочном зале, но и выступает на ринге. У него сохраняется этот настрой, и он более подготовлен. Если бы я мог выкинуть все эти подготовительные нюансы и держать его в зале, чтобы он мог выходить на ринг почаще — это было бы лучше для него.

Напомним, изначально на 5 Головкин планировал провести бой на арене T-Mobile в Лас-Вегасе против Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО), но мексиканец после двух проваленных допинг-тестов на кленбутерол и временного отстранения от Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) отказался от поединка.

Затем команда Головкина пыталась сделать бой с 21-летним мексиканцем Хайме Мунгуйей (28−0, 24 КО), но его кандидатуру забраковала NSAC. Позже появилась информация о переносе поединка на StubHub Center в Карсон — пригород Лос-Анджелеса и выборе американца Ванеса Мартиросяна (36−3−1, 23 КО) в качестве соперника, но этот бой блокирует IBF, хотя WBA, WBC и Атлетическая комиссия штата Калифорнии дали разрешение.

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