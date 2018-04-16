Соперник Головкина «Канело» вляпался в еще один скандал с криминальным синдикатом

Источник: AP 2018

Как пишет Unionjalisco.mx, «Канело» — близкий друг фотографа Мигеля Леоне, в отношении которого Департамент казначейства США ввел санкции за противозаконную деятельность.

Леоне инкриминируют связь с преступной организацией и наркокартелем из Халиско (Мексика) Los Cuinis, которая занимается торговлей людьми и оборотом наркотиков.

Сам же Мигель обвиняется в том, что организовал сеть по занятию проституцией, куда набирал молодых моделей. Издание отмечает, что именно Леоне помог Альваресу завязать роман с уже бывшей его девушкой Шеннон де Лимой. Ранее «Канело» был замешан еще в одном скандале — уже связанном с коррупцией.

Опять же, благодаря знакомству в обвиняемым: экс-губернатором мексиканского штата Наярит Роберто Сандовалем Кастаньедой.