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15:07 (мск), источник: Sports.kz

Соперник Головкина «Канело» вляпался в еще один скандал с криминальным синдикатом

Мексиканский боксер Сауль Альварес все чаще появляется в сводках новостных изданий по неспортивным поводам, сообщает Sports.kz.

Источник: AP 2018

Как пишет Unionjalisco.mx, «Канело» — близкий друг фотографа Мигеля Леоне, в отношении которого Департамент казначейства США ввел санкции за противозаконную деятельность.

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Леоне инкриминируют связь с преступной организацией и наркокартелем из Халиско (Мексика) Los Cuinis, которая занимается торговлей людьми и оборотом наркотиков.

Сам же Мигель обвиняется в том, что организовал сеть по занятию проституцией, куда набирал молодых моделей. Издание отмечает, что именно Леоне помог Альваресу завязать роман с уже бывшей его девушкой Шеннон де Лимой. Ранее «Канело» был замешан еще в одном скандале — уже связанном с коррупцией.

Опять же, благодаря знакомству в обвиняемым: экс-губернатором мексиканского штата Наярит Роберто Сандовалем Кастаньедой.

Напомним, недавно Альварес оказался главным ньюсмейкером и скандала спортивного: из-за его положительных допинг-тестов был отменен рематч с Геннадием Головкиным. Атлетическая комиссия штата Невада вынесет решение по делу «Канело» 18 апреля. Ему грозит дисквалификация.

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