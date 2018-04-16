Соперник Головкина «Канело» вляпался в еще один скандал с криминальным синдикатом
Мексиканский боксер Сауль Альварес все чаще появляется в сводках новостных изданий по неспортивным поводам, сообщает Sports.kz.
Мексиканский боксер Сауль Альварес все чаще появляется в сводках новостных изданий по неспортивным поводам, сообщает Sports.kz.
Как пишет Unionjalisco.mx, «Канело» — близкий друг фотографа Мигеля Леоне, в отношении которого Департамент казначейства США ввел санкции за противозаконную деятельность.
Леоне инкриминируют связь с преступной организацией и наркокартелем из Халиско (Мексика) Los Cuinis, которая занимается торговлей людьми и оборотом наркотиков.
Сам же Мигель обвиняется в том, что организовал сеть по занятию проституцией, куда набирал молодых моделей. Издание отмечает, что именно Леоне помог Альваресу завязать роман с уже бывшей его девушкой Шеннон де Лимой. Ранее «Канело» был замешан еще в одном скандале — уже связанном с коррупцией.
Опять же, благодаря знакомству в обвиняемым:
Напомним, недавно Альварес оказался главным ньюсмейкером и скандала спортивного: