Российский боксер Кузьмин проведет бой с американцем Карпенси 21 апреля в США

Кузьмин, двукратный чемпион России и чемпион Европы 2010 года, выступает на профессиональном ринге с 2014 года. В своем последнем поединке в ноябре прошлого года 30-летний россиянин дрался за вакантный титул WBC International в тяжелом весе с американцем Амиром Мансуром в Москве, но победитель не был выявлен, так как в третьем раунде в результате неумышленного столкновения головами оба соперника получили рассечения, не позволившие продолжить бой.