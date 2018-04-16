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14:13 (мск), источник: Р-Спорт

Российский боксер Кузьмин проведет бой с американцем Карпенси 21 апреля в США

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Российский боксер Сергей Кузьмин, выступающий в тяжелой весовой категории, 21 апреля в США проведет поединок с американцем Джеремией Карпенси, сообщается на официальном сайте промоутерской компании «Мир бокса».

Кузьмин, двукратный чемпион России и чемпион Европы 2010 года, выступает на профессиональном ринге с 2014 года. В своем последнем поединке в ноябре прошлого года 30-летний россиянин дрался за вакантный титул WBC International в тяжелом весе с американцем Амиром Мансуром в Москве, но победитель не был выявлен, так как в третьем раунде в результате неумышленного столкновения головами оба соперника получили рассечения, не позволившие продолжить бой.

Изначально результатом поединка стала техническая ничья, но затем он был признан состоявшимся без объявления результата, так как в допинг-пробе американца обнаружили запрещенное вещество бупренорфин.

Кузьмин одержал 11 побед (8 — нокаутом) на профессиональном ринге. На счету 27-летнего Карпенси 15 побед (6 — нокаутом) при одном поражении.

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