Российский боксер Кузьмин проведет бой с американцем Карпенси 21 апреля в США

Кузьмин, двукратный чемпион России и чемпион Европы 2010 года, выступает на профессиональном ринге с 2014 года. В своем последнем поединке в ноябре прошлого года 30-летний россиянин дрался за вакантный титул WBC International в тяжелом весе с американцем Амиром Мансуром в Москве, но победитель не был выявлен, так как в третьем раунде в результате неумышленного столкновения головами оба соперника получили рассечения, не позволившие продолжить бой.
Изначально результатом поединка стала техническая ничья, но затем он был признан состоявшимся без объявления результата, так как в допинг-пробе американца обнаружили запрещенное вещество бупренорфин.
Кузьмин одержал 11 побед (8 — нокаутом) на профессиональном ринге. На счету 27-летнего Карпенси 15 побед (6 — нокаутом) при одном поражении.