Шарипова прокомментировала предстоящий поединок с чемпионкой WBC

— Готовы ли Вы морально ко встрече с первым номером мирового рейтинга Евой Вальстрем?

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— Я очень рада, что Ева Вальстрем приняла наше предложение. Она чемпионка мира по версии WBC — это самая престижная международная организация в профессиональном боксе. И к тому же Вальстрем — первый номер мирового рейтинга во втором полулегком весе, а я хочу боксировать только с лучшими. Поэтому я только рада, что этот бой состоится и позволит нам выяснить, кто является лучшим боксером в мире. Я, конечно, рассчитываю на победу. Это самый важный бой в моей карьере, но я не испытываю никакого беспокойства. Мы хотели организовать эту встречу еще в августе в Астане, делали предложение команде Вальстрем на декабрьский бой в Алматы. Только из-за ее отказов мне приходилось встречаться с другими соперницами. Так что морально я давно к готова к этому бою.

— Вальстрем уже анонсировала этот поединок в интервью шведскому изданию, но контракт еще не подписан. Какова вероятность, что бой действительно состоится?

— Я полностью в курсе того, как продвигаются переговоры с финской стороной. От них получено согласие, принципиальные условия обсуждены. Осталось обговорить детали и подписать контракт. Поэтому я думаю, что бой с Евой Вальстрем в Монако состоится стопроцентно. Контракт будет достаточно жесткий.

— Кто на данный момент является наиболее вероятной соперницей на июньский поединок?

— Моя команда делала предложения нескольким соперницам. Одна из них — Делфин Персун. Она номер один мирового рейтинга в легком весе, чемпионка WBC. Очень бы хотелось с ней встретиться, но, к сожалению, ее команда ответила отказом. Причина, я думаю, понятна — они не хотят расставаться со своим титулом, а после встречи со мной Персун вернулась бы домой без пояса. Ждем ответа от Анны Лауры Эстече, которая владеет всеми основными поясами в первом полусреднем весе.