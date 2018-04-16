Промоутер Головкина о бое 5 мая: Хотели бы сделать заявление, но ситуация очень непростая

«Все еще может поменяться. В данный момент мы не можем ничего подтвердить или опровергнуть. Хотели бы сделать заявление, но ситуация очень непростая. Бои Головкина — это всегда большое событие, поэтому многие вещи нужно предопределять заранее. А тут у нас осталось очень мало времени. Надеюсь, что мы со всем справимся и бой состоится», — цитирует Леффлера xsport.ua.

Напомним, после отказа попавшегося на допинге мексиканца Сауля «Канело» Альвареса GGG решил все-таки провести бой 5 мая, но соперника у него по-прежнему нет. Появилась информация, что поединок может быть отменен, так как остается слишком мало времени на подготовку. Самой подходящей для оппонента GGG считалась кандидатура ирландца Гэри О’Салливана, но потом и он отказался от встречи.