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13:16 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер Головкина о бое 5 мая: Хотели бы сделать заявление, но ситуация очень непростая

Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Том Леффлер разъяснил, почему команда никак не сделает заявление о бое, запланированном на 5 мая.

«Все еще может поменяться. В данный момент мы не можем ничего подтвердить или опровергнуть. Хотели бы сделать заявление, но ситуация очень непростая. Бои Головкина — это всегда большое событие, поэтому многие вещи нужно предопределять заранее. А тут у нас осталось очень мало времени. Надеюсь, что мы со всем справимся и бой состоится», — цитирует Леффлера xsport.ua.

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Напомним, после отказа попавшегося на допинге мексиканца Сауля «Канело» Альвареса GGG решил все-таки провести бой 5 мая, но соперника у него по-прежнему нет. Появилась информация, что поединок может быть отменен, так как остается слишком мало времени на подготовку. Самой подходящей для оппонента GGG считалась кандидатура ирландца Гэри О’Салливана, но потом и он отказался от встречи.

Самым вероятным соперником в случае переноса поединка в Карсон назывался американец армянского происхождения Ванес Мартиросян (36−3−1, 21 КО). Он получил разрешение на бой с Головкиным от WBC и WBA, но его кандидатуру блокирует IBF, по линии которой есть обязательный претендент в лице Деревянченко. Также выступил против этого боя Том Леффлер.

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