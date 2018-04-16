Амир Хан: Согласился на бой с Альваресом, потому что отчаялся

«Были поединки, которые я действительно хотел провести, например бой против Флойда Мейвезера, о котором говорили годами, но он так и не произошёл. Я согласился на бой с Альваресом, потому что отчаялся. Я хотел супербой и хотел, чтобы моё имя было на афишах в Лас-Вегасе. Это была моя мечта, но бой с Мейвезером так и не произошёл. Меня нокаутировали и раньше, и я возвращался, выиграв титулы. Ошибка в бою с Альваресом была моей собственной. Я уронил левую руку и попался на удар Канело справа. Хорошо, что я был нокаутирован одним ударом, а не множеством», — приводит слова Амриа Хана Sky Sports.