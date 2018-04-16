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13:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Амир Хан: Согласился на бой с Альваресом, потому что отчаялся

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан подчеркнул, что согласился на бой с Саулем Альваресом потому что хотел провести громкий поединок.

Источник: Reuters

Хан был нокаутирован Альваресом и не участвовал в боксёрских поединках почти два года.

«Были поединки, которые я действительно хотел провести, например бой против Флойда Мейвезера, о котором говорили годами, но он так и не произошёл. Я согласился на бой с Альваресом, потому что отчаялся. Я хотел супербой и хотел, чтобы моё имя было на афишах в Лас-Вегасе. Это была моя мечта, но бой с Мейвезером так и не произошёл. Меня нокаутировали и раньше, и я возвращался, выиграв титулы. Ошибка в бою с Альваресом была моей собственной. Я уронил левую руку и попался на удар Канело справа. Хорошо, что я был нокаутирован одним ударом, а не множеством», — приводит слова Амриа Хана Sky Sports.

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