Амир Хан: Согласился на бой с Альваресом, потому что отчаялся
Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан подчеркнул, что согласился на бой с Саулем Альваресом потому что хотел провести громкий поединок.
Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан подчеркнул, что согласился на бой с Саулем Альваресом потому что хотел провести громкий поединок.
Хан был нокаутирован Альваресом и не участвовал в боксёрских поединках почти два года.
«Были поединки, которые я действительно хотел провести, например бой против Флойда Мейвезера, о котором говорили годами, но он так и не произошёл. Я согласился на бой с Альваресом, потому что отчаялся. Я хотел супербой и хотел, чтобы моё имя было на афишах в