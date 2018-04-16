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12:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Жертвы смелости», или Upset по-казахстански. Как проигрывали отечественные боксеры, идущие без поражений

29-летний казахстанский боксер Айдар Шарибаев не смог выиграть титульный поединок по версии WBA и прервал свою победную серию. О некоторых других неудачных боях «небитых» отечественных спортсменов — в материале корреспондента Vesti.kz.

Специализированный ресурс Boxrec.com к казахстанским боксерам относит 167 спортсменов, и около сотни из них не выступают — или завершили карьеру, или «взяли отпуск». Мы остановимся на пяти исполнителях, которые уступили, набрав хороший ход или уже с титулом в руках.

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1. Айдар Шарибаев (7−0, 6 КО — на момент боя) — Эндрю Антонио Канчио (17−4−2, 13 КО)

29-летний Шарибаев претендовал на межконтинентальный пояс чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором полулегком весе. Для казахстанца это был дебют в дивизионе, ведь прежде он боксировал в легком весе: для боя с Канчио Айдар «похудел» почти на 2,5 килограмма (лимит легкого веса — 61,2 килограмма, второго полулегкого — 58,9).

Канчио, напротив, шел в сторону набора веса. За 12 лет карьеры американец выступал в четырех дивизионах, проведя более двух десятков профессиональных боев. Перед встречей с Шарибаевым была информация, что Канчио может завершить карьеру, но теперь он намерен продолжить свой профессиональный путь.

Возможно, команда Шарибаева поторопилась выходить на бой с таким, как Кансио. Во-первых, на стороне американца был боевой опыт. Во-вторых, для Айдара этот бой стал дебютным в десятираундовых противостояниях, а для Кансио — восьмым поединком с десятью раундами.

2. Радмир Ахмедиев (7−0, 6 КО) — Джон Вера (10−0, 6 КО)

В ноябре 2015 года казахстанец Ахмедиев встречался с американским проспектом Джоном Верой. У обоих не было поражений, и оба имели неплохие титульные перспективы в первом среднем дивизионе.

Каждый из боксеров понимал, что после боя без поражений дальше пойдет только один. И им стал американец. Нокаут в седьмом раунде «отбросил» Ахмедиева не только в рейтинге. Перспективный казахстанец за последние два в половиной года провел четыре поединка с соперниками, заметно уступавшими ему в классе, без продвижения вперед.

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3. Жанат Жакиянов (27−1, 18 КО) — Райан Барнетт (17−0, 9 КО)

Десятилетний опыт Жакиянова смотрелся перед боем предпочтительнее знаний Барнетта. Все-таки, последний был моложе и за четыре с половиной года мог не успеть постичь все премудрости профессионального бокса. Да и такого, как Жакиянов, соперника у него точно не было.

Расчет команды казахстанца «не сыграл». Возможно, они поторопились с объединением чемпионских поясов. Не хватило им, так сказать, «мексиканской хитрости». Нужен был промежуточный бой. А биться с британцем на его территории — все равно что «боксировать с завязанными руками». Но Жакиянов бился, как и всегда. Он — до мозга костей, но в бою с Барнеттом этого было мало. Чемпионом мира опытный казахстанец пробыл всего восемь месяцев.

4. Василий Жиров (31−0, 27 КО) — Джеймс Тони (65−4−2, 42 КО)

Великолепный казахстанский боксер, олимпийский чемпион и лучший отечественный боксер-профессионал по версии Boxrec не смог победить 34-летнего американца, который не всегда мог вписаться в лимит первого тяжелого веса.

Тони на пути к бою с Жировым нокаутировал в седьмом раунде соотечественника Джейсона Робертсона и стал претендентом на пояс казахстанца. Жиров должен был в седьмой раз защищать мировой пояс по версии IBF и с технической точки зрения был фаворитом.

Но Тони сумел выстоять, а Жиров перешел в супертяжелый вес. Будет у Василия тут и еще один эпический поединок — с Майклом Мурером. Американец, который проигрывал весь бой, выиграл бой техническом нокаутом. Как скажет о той встрече известный российский журналист Александр Беленький: «Жиров стал жертвой своей смелости».

5. Роман Жайлауов (15−1, 9 КО) — Пол Каманга (17−0, 10 КО)

Роман немного выбивается из нашего списка, ведь он подошел к бою с Камангой с поражением, но поражение от «джорнимена» Томпсона Мокване не помешало побороться за чемпионский пояс, пусть и региональный. Да и фаворитом был не казахстанец, но он с шел с хорошей статистикой.

Но тот бой в декабре 2015 Жайлауов проиграл техническим нокаутом. С тех пор на ринг он не выходил. Каманга, наоборот, за последние два с половиной года провел четыре боя и выиграл интернациональный пояс в первом полусреднем весе по версии WBC.

"Жертвы смелости", или Upset по-казахстански. Как проигрывали отечественные боксеры, идущие без поражений
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