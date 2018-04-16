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09:58 (мск), источник: Vesti.kz

Боксеры сборной Казахстана выиграли три золотые медали турнира в Украине

Три боксера сборной Казахстана выиграли три золотые медали международного турнира в украинском Херсоне — мемориала Николая Мангера, передает корреспондент Vesti.kz.

В категории до 49 килограммов победу одержал Жандос Несипжан: в финале он выиграл у Марио Кали из Индонезии — 5:0. В еще одном бою за «золото» Куан Куатов (до 64 килограммов) с тем же счетом 5:0 победил украинца Юрия Шепелюка.

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Первое место в категории до 56 килограммов занял Нурбол Калжанов. В решающем бою казахстанец выиграл у украинца Джермэйна Ншимиримана — 5:0. Серебряным медалистом состязания стал Азат Махметов: в финале он проиграл Андрею Тишковцу из Украины (0:4). Еще одно второе место команде принес супертяжеловес Нурболат Сермаханов — он проиграл украинцу Артуру Саргсяну.

Бронзовыми медалистами состязания стали Канагат Маралов (до 69 килограммов) и Ерик Альжанов (до 75 килограммов).

Добавим, что во второй половине апреля казахстанские боксеры примут участие в еще одном турнире на Украине: после совместного сбора с украинскими спортсменами, отечественная команда двумя составами выступит на товарищеском состязании четырех национальных сборных.

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