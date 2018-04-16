Боксеры сборной Казахстана выиграли три золотые медали турнира в Украине

В категории до 49 килограммов победу одержал Жандос Несипжан: в финале он выиграл у Марио Кали из Индонезии — 5:0. В еще одном бою за «золото» Куан Куатов (до 64 килограммов) с тем же счетом 5:0 победил украинца Юрия Шепелюка.

Первое место в категории до 56 килограммов занял Нурбол Калжанов. В решающем бою казахстанец выиграл у украинца Джермэйна Ншимиримана — 5:0. Серебряным медалистом состязания стал Азат Махметов: в финале он проиграл Андрею Тишковцу из Украины (0:4). Еще одно второе место команде принес супертяжеловес Нурболат Сермаханов — он проиграл украинцу Артуру Саргсяну.

Бронзовыми медалистами состязания стали Канагат Маралов (до 69 килограммов) и Ерик Альжанов (до 75 килограммов).