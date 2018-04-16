Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мы только начали»: ответ РФ за Скрипаля взбесил Запад - эксперт
Что будет, если «закончились права»
Эммануил Виторган впервые показал новорожденную дочь (фото)
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Бейонсе сменила несколько ярких образов на фестивале Coachella
Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз2
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
02:30
Вашингтон КэпиталзОТ4
Коламбус Блю Джэкетс5
Хоккей. НХЛ
02:00
Миннесота Уайлд6
Виннипег Джетс2
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
ЦСКА
Футбол. Первый дивизион
19:00
Химки
Спартак-2
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Фрайбург
Хоккей. НХЛ
15.04
Филадельфия Флайерз1
Питтсбург Пингвинз5
Футбол. Зарубежный
15.04
ПСЖ7
Монако1
Футбол. Зарубежный
15.04
Малага1
Реал2
Футбол. Зарубежный
15.04
Лацио0
Рома0
Все события
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
Суд изменил приговор Улюкаеву
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Чемпионский подарок от «Спартака»
Шестеркин тащил все. Он больше не хочет быть третьим в сборной
Бейонсе сменила несколько ярких образов на фестивале Coachella
Альбина Джанабаева и Сати Казанова блистали на презентации
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
«Пора сбивать американские самолеты»: реакция россиян на удары
Россия запрещает: ответ на санкции США
Фоторепортажи
30Новенькая «Екатеринбург Арена». Какая она
15Венгер вновь не смог победить в Москве
09:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Не надевал перчатки с сентября прошлого года». Экс-боксер «Астана Арланс» рассказал о работе в спорткомплексе имени Головкина

Бывший боксер «Астана Арланс» Ержан Мусафиров в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о причинах завершения карьеры и поделился, почему в свое время не перешел в профи.

— Ержан, прошло несколько лет с тех пор, как Вы завершили карьеру. Чем сейчас занимаетесь?
— Не так давно я начал тренерскую карьеру, а именно занимаюсь с детьми в новом спортивном комплексе имени Геннадия Головкина в Майкудуке. Там готовят будущих спортсменов, которые будут представлять страну на Олимпийских играх и мировых первенствах. Условия у боксеров отличные. Надеюсь, что через несколько лет наши воспитанники будут представлены в различных сборных Казахстана.

Читайте также
Боксеры «Астана Арланс» всухую победили «Чайна Драгонс» в WSB

— Почему приняли решение «завязать» с боксом?
— Я посчитал, что пришло мое время. В боксе, как и в жизни, настают моменты, когда ты чувствуешь, что пора менять что-то. Тем более последние несколько сезонов я уже вовсю размышлял над этим. Окончательно я принял такое решение поличным причинам.

— Не тянет обратно?
— Нет, даже не думаю об этом. Я начал свою тренерскую карьеру с сентября месяца прошлого года и за все это время, признаюсь, ни разу пока не надевал перчатки и не бил грушу. Поэтому, на данном этапе я доволен тем, как сейчас проходит моя жизнь.

— В прессе как-то мелькала информация о том, что Вы переходите в профи. Почему не получилось в итоге?
— Да, действительно подобные разговоры имели место. Особенно после первых моих двух сезонов в «Астана Арланс». Однако ничего конкретного так и не было, и с предложением перейти в профессиональный бокс никто ко мне не обращался. Вскоре все затихло и больше эта тема не поднималась.

— Что можете сказать о нынешней сборной?
— Сейчас я меньше интересуюсь новостями из мира бокса. Скажу лишь, что наша сборная одна из сильнейших и обычно всегда решает только самые высокие задачи. Уверен, и на Азиатских играх казахстанских боксеров ждет успех.

— Удивлены ли последними успехами «Астана Арланс»?
— Нет. В Казахстане все прекрасно знают, что мы являемся мировой державой в боксе и наши болельщики уже успели привыкнуть к большим победам. Поэтому, я более чем уверен, что нам по силам уверенно защитить титул лучшей команды в новом сезоне Всемирной серии бокса.

— Может быть, Вы могли бы вдохновиться и вернуться на ринг, глядя на своих бывших товарищей Закира Сафиуллина и Берика Абдрахманова, которые выступают в сборной в достаточно зрелом возрасте?

— Вернуться на ринг вполне реально, однако для этого необходимо, чтобы был какой-то интерес с моей стороны.

Просто так возобновить карьеру невозможно. Нужна мотивация. Необходимо тщательно подойти к этому вопросу и взвесить все «за» и «против». Без мотивации в боксе делать нечего. Пока что никто не предлагал мне вернуться. Тренерская работа меня полностью устраивает.

Напомним, Ержан Мусафиров — один из лучших боксеров в истории «Астана Арланс». В первом сезоне WSB он был признан лучшим боксером регулярного сезона в весовой категории до 61 килограмма. Становился чемпионом Всемирной серии бокса в третьем сезоне. Побеждал на летней Спартакиаде в рамках чемпионата страны в 2015 году, становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Казахстана.

Боксеры сборной Казахстана выиграли три золотые медали турнира в Украине
Чемпионский подарок от «Спартака»
Шестеркин тащил все. Он больше не хочет быть третьим в сборной
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» во 2-м матче 1/8 финала КС
Еле ноги унесли. Уставший ЦСКА спасся от поражения в Уфе
«Вегас» находится в шаге от выхода во второй раунд Кубка Стэнли
«Ростов» одержал первую победу при Карпине
Коукалова: Бьорндален не подписал петицию. Это трусость
Спорт-Экспресс
Авто
Обман на шиномонтаже: 9 способов «Весенний день — год кормит». Эта пословица точнее всего характеризует работу шиномонтажей, некоторые из которых, к сожалению, находят способы обманывать своих клиентов
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Вот это поворот: 15 триллеров с непредсказуемой развязкой Для любителей неожиданных поворотов и настоящего ужаса — когда все не то, чем кажется, — мы подобрали по-настоящему непредсказуемые триллеры и советуем досмотреть их до конца...
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
В 14 регионах России могут обрушиться здания
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь