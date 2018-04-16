«Не надевал перчатки с сентября прошлого года». Экс-боксер «Астана Арланс» рассказал о работе в спорткомплексе имени Головкина

— Ержан, прошло несколько лет с тех пор, как Вы завершили карьеру. Чем сейчас занимаетесь?

— Не так давно я начал тренерскую карьеру, а именно занимаюсь с детьми в новом спортивном комплексе имени Геннадия Головкина в Майкудуке. Там готовят будущих спортсменов, которые будут представлять страну на Олимпийских играх и мировых первенствах. Условия у боксеров отличные. Надеюсь, что через несколько лет наши воспитанники будут представлены в различных сборных Казахстана.

— Почему приняли решение «завязать» с боксом?

— Я посчитал, что пришло мое время. В боксе, как и в жизни, настают моменты, когда ты чувствуешь, что пора менять что-то. Тем более последние несколько сезонов я уже вовсю размышлял над этим. Окончательно я принял такое решение поличным причинам.

— Не тянет обратно?

— Нет, даже не думаю об этом. Я начал свою тренерскую карьеру с сентября месяца прошлого года и за все это время, признаюсь, ни разу пока не надевал перчатки и не бил грушу. Поэтому, на данном этапе я доволен тем, как сейчас проходит моя жизнь.

— В прессе как-то мелькала информация о том, что Вы переходите в профи. Почему не получилось в итоге?

— Да, действительно подобные разговоры имели место. Особенно после первых моих двух сезонов в «Астана Арланс». Однако ничего конкретного так и не было, и с предложением перейти в профессиональный бокс никто ко мне не обращался. Вскоре все затихло и больше эта тема не поднималась.

— Что можете сказать о нынешней сборной?

— Сейчас я меньше интересуюсь новостями из мира бокса. Скажу лишь, что наша сборная одна из сильнейших и обычно всегда решает только самые высокие задачи. Уверен, и на Азиатских играх казахстанских боксеров ждет успех.

— Удивлены ли последними успехами «Астана Арланс»?

— Нет. В Казахстане все прекрасно знают, что мы являемся мировой державой в боксе и наши болельщики уже успели привыкнуть к большим победам. Поэтому, я более чем уверен, что нам по силам уверенно защитить титул лучшей команды в новом сезоне Всемирной серии бокса.

— Может быть, Вы могли бы вдохновиться и вернуться на ринг, глядя на своих бывших товарищей Закира Сафиуллина и Берика Абдрахманова, которые выступают в сборной в достаточно зрелом возрасте?

— Вернуться на ринг вполне реально, однако для этого необходимо, чтобы был какой-то интерес с моей стороны.

Просто так возобновить карьеру невозможно. Нужна мотивация. Необходимо тщательно подойти к этому вопросу и взвесить все «за» и «против». Без мотивации в боксе делать нечего. Пока что никто не предлагал мне вернуться. Тренерская работа меня полностью устраивает.