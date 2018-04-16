Глава WBC отметил необходимость вхождения Альвареса в программу «Чистый бокс» после проваленного допинг-теста

«Теперь, поскольку бой с GGG отменен, “Канело” будет необходимо вступить в программу за чистый бокс», — написал Сулейман в «Твиттере».
Напомним, изначально 5 мая чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) планировал провести бой на арене T-Mobile в Лас-Вегасе против Альвареса, но мексиканец после двух проваленных допинг-тестов на кленбутерол и временного отстранения от Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) отказался от поединка.
После этого GGG решил все-таки провести бой 5 мая, но соперника у него по-прежнему нет. Появилась информация, что поединок может быть отменен, так как остается слишком мало времени на подготовку. Самой подходящей для оппонента GGG считалась кандидатура ирландца Гэри О’Салливана, но потом и он отказался от встречи.
Самым вероятным соперником в случае переноса поединка в Карсон назывался американец армянского происхождения Ванес Мартиросян (36−3−1, 21 КО). Он получил разрешение на бой с Головкиным от WBC и WBA, но его кандидатуру блокирует IBF, по линии которой есть обязательный претендент в лице Деревянченко.