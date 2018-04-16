«Головкин распродал бы Токио». Промоутер оценил перспективы боя GGG — Мурата

Накануне Мурата, являющийся обязательным претендентом для обладателя титула WBA (Super) Головкина, защитил свой титул, а его промоутер заявил, что поединок можно было бы организовать осенью в Токио.

«Мурата одержал отличную победу в Японии. Мурата продается в Японии. Он собирает огромные толпы. Он тренировался с GGG и Абелем Санчесом, он олимпийский чемпион. Боб Арум был там прошлым вечером. Также как Мурата, выступающий в Японии, Головкин бы распродал Tokyo Dome (стадион в Токио — прим. ред.), если бы отправился туда драться с Муратой», — сказал Леффлер.

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Напомним, после отказа попавшегося на допинге мексиканца Сауля «Канело» Альвареса GGG решил все-таки провести бой 5 мая, но соперника у него по-прежнему нет. Появилась информация, что поединок может быть отменен, так как остается слишком мало времени на подготовку. Самой подходящей для оппонента GGG считалась кандидатура ирландца Гэри О’Салливана, но потом и он отказался от встречи.