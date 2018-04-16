«Головкин распродал бы Токио». Промоутер оценил перспективы боя GGG — Мурата

Накануне Мурата, являющийся обязательным претендентом для обладателя титула WBA (Super) Головкина, защитил свой титул, а его промоутер заявил, что поединок можно было бы организовать осенью в Токио.
«Мурата одержал отличную победу в Японии. Мурата продается в Японии. Он собирает огромные толпы. Он тренировался с GGG и Абелем Санчесом, он олимпийский чемпион. Боб Арум был там прошлым вечером. Также как Мурата, выступающий в Японии, Головкин бы распродал Tokyo Dome (стадион в Токио — прим. ред.), если бы отправился туда драться с Муратой», — сказал Леффлер.
Напомним, после отказа попавшегося на допинге мексиканца Сауля «Канело» Альвареса GGG решил все-таки провести бой 5 мая, но соперника у него по-прежнему нет. Появилась информация, что поединок может быть отменен, так как остается слишком мало времени на подготовку. Самой подходящей для оппонента GGG считалась кандидатура ирландца Гэри О’Салливана, но потом и он отказался от встречи.
Самым вероятным соперником в случае переноса поединка в Карсон назывался американец армянского происхождения Ванес Мартиросян (36−3−1, 21 КО). Он получил разрешение на бой с Головкиным от WBC и WBA, но его кандидатуру блокирует IBF, по линии которой есть обязательный претендент в лице Деревянченко, но Леффлер выступил против этого боя.