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09:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Головкин распродал бы Токио». Промоутер оценил перспективы боя GGG — Мурата

Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Том Леффлер высказался о перспективе проведения боя GGG против японца Риоты Мураты (13−1, 10 КО), передает boxingnews24.com.

Накануне Мурата, являющийся обязательным претендентом для обладателя титула WBA (Super) Головкина, защитил свой титул, а его промоутер заявил, что поединок можно было бы организовать осенью в Токио.

«Мурата одержал отличную победу в Японии. Мурата продается в Японии. Он собирает огромные толпы. Он тренировался с GGG и Абелем Санчесом, он олимпийский чемпион. Боб Арум был там прошлым вечером. Также как Мурата, выступающий в Японии, Головкин бы распродал Tokyo Dome (стадион в Токио — прим. ред.), если бы отправился туда драться с Муратой», — сказал Леффлер.

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Напомним, после отказа попавшегося на допинге мексиканца Сауля «Канело» Альвареса GGG решил все-таки провести бой 5 мая, но соперника у него по-прежнему нет. Появилась информация, что поединок может быть отменен, так как остается слишком мало времени на подготовку. Самой подходящей для оппонента GGG считалась кандидатура ирландца Гэри О’Салливана, но потом и он отказался от встречи.

Самым вероятным соперником в случае переноса поединка в Карсон назывался американец армянского происхождения Ванес Мартиросян (36−3−1, 21 КО). Он получил разрешение на бой с Головкиным от WBC и WBA, но его кандидатуру блокирует IBF, по линии которой есть обязательный претендент в лице Деревянченко, но Леффлер выступил против этого боя.

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