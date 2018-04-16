Промоутер сделал заявление по бою 5 мая: Головкин не будет драться с Деревянченко

«Головкин сказал, что хочет боксировать 5 мая, а я делаю все возможное, чтобы это осуществить. 5 мая Геннадий не будет драться с Сергеем Деревянченко. Если Деревянченко придется подождать до следующего раза, то ему это никак не повредит. Мы не против боя с Деревянченко, но обязательное назначение… Такой поединок должен продвигаться правильно. Чем больше мы сможем его раскрутить, тем лучше», — сказал Леффлер.

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«Давайте дождемся 18-го апреля, и тогда у нас будет намного лучшее представление о том, что произойдет 5 мая и в сентябре, что будет с IBF. Мы не можем ответить на многие вопросы прямо сейчас, но, я думаю, к середине недели многое прояснится», — добавил промоутер.

Напомним, после отказа попавшегося на допинге мексиканца Сауля «Канело» Альвареса GGG решил все-таки провести бой 5 мая, но соперника у него по-прежнему нет. Появилась информация, что поединок может быть отменен, так как остается слишком мало времени на подготовку. Самой подходящей для оппонента GGG считалась кандидатура ирландца Гэри О’Салливана, но потом и он отказался от встречи.