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08:58 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер сделал заявление по бою 5 мая: Головкин не будет драться с Деревянченко

Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Том Леффлер заявил, что соперником GGG по бою 5 мая не станет украинец Сергей Деревянченко (12−0, 10 КО), передает boxingnews24.com.

«Головкин сказал, что хочет боксировать 5 мая, а я делаю все возможное, чтобы это осуществить. 5 мая Геннадий не будет драться с Сергеем Деревянченко. Если Деревянченко придется подождать до следующего раза, то ему это никак не повредит. Мы не против боя с Деревянченко, но обязательное назначение… Такой поединок должен продвигаться правильно. Чем больше мы сможем его раскрутить, тем лучше», — сказал Леффлер.

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«Давайте дождемся 18-го апреля, и тогда у нас будет намного лучшее представление о том, что произойдет 5 мая и в сентябре, что будет с IBF. Мы не можем ответить на многие вопросы прямо сейчас, но, я думаю, к середине недели многое прояснится», — добавил промоутер.

Напомним, после отказа попавшегося на допинге мексиканца Сауля «Канело» Альвареса GGG решил все-таки провести бой 5 мая, но соперника у него по-прежнему нет. Появилась информация, что поединок может быть отменен, так как остается слишком мало времени на подготовку. Самой подходящей для оппонента GGG считалась кандидатура ирландца Гэри О’Салливана, но потом и он отказался от встречи.

Самым вероятным соперником в случае переноса поединка в Карсон назывался американец армянского происхождения Ванес Мартиросян (36−3−1, 21 КО). Он получил разрешение на бой с Головкиным от WBC и WBA, но его кандидатуру блокирует IBF, по линии которой есть обязательный претендент в лице Деревянченко.

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