Экс-чемпион мира: Команда Альвареса хочет потянуть время, чтобы в сентябре выиграть у Головкина

— Недавно стало известно, что мексиканец Сауль Альварес отказался от поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным. В прессе Головкин заявил о своем желании провести бой 5 мая. Тем не менее, имя соперника все еще неизвестно. Как думаете, имело ли место применение допинга мексиканцем?

— Трудно сказать — был ли он под допингом или нет. Если Альварес отказался от боя с Головкиным из-за своего имиджа или же чтобы не потерять лицо в случае победы, то его можно понять. Далеко не все поддержали бы его в случае их повторного боя, учитывая всю это шумиху с допингом. Мне кажется, что бой все-таки состоится. Правда, лишь через полгода. Альварес же будет обязан проходить допинг-пробы каждый месяц, чтобы показать, что он чист. Ведь он должен продемонстрировать, что эффект препарата уже давно прошел и он сможет боксировать с Головкиным без этих грязных уловок. Честно скажу, трудно понять, что затеяли мексиканец и его команда. Возможно, они просто хотят выиграть время, чтобы в сентябре Альварес побил Геннадия, ведь время у него все же идет не на годы, а на месяцы. Наш чемпион не становится моложе. Это они и учитывают.

— Как быть теперь Головкину — отказаться от боя или выйти на ринг с малоизвестным бойцом?

— Геннадий не боксировал уже семь месяцев. Это вполне приличный промежуток и ему необходимо поддерживать свою форму. Он долго готовился к этому поединку и будет очень глупо спускать месяцы долгих тренировок впустую. Боксерам его уровня желательно как минимум выходить на ринг каждые полгода, а то и чаще. Материальную сторону тоже стоит учитывать — он содержит тренировочный лагерь, тренеров, менеджеров и промоутеров. Это ведь тоже деньги. Им в любом случае нужен бой. Неважно с кем. Команде Геннадия необходимо возместить время и средства, потраченные на подготовку. Знаете, провести сбор и не выйти на ринг — значит вхолостую выпустить энергию. В его возрасте просто так тратить время впустую и не заработать на этом — непозволительная роскошь.

— Кто, на Ваш взгляд, является наиболее реальным кандидатом для боя с Головкиным?

— Все-таки время поджимает и им как можно скорее необходимо найти замену мексиканцу. Я даже не исключаю варианта, что, скорее всего, эту дату подвинут, заменив другой. В прессе мелькают имена Сергея Деревянченко и Ванеса Мартиросяна, как способных боксировать с Головкиным. Честно скажу, не уверен в том, что в конечном итоге выберут именно их. Тут дело зависит от промоутеров и того, как они выйдут из сложившейся ситуации.

Изначально на эту дату Головкин планировал провести бой на арене T-Mobile в Лас-Вегасе против Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО), но мексиканец после двух проваленных допинг-тестов на кленбутерол и временного отстранения от Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) отказался от поединка.

Затем команда Головкина пыталась сделать бой с 21-летним мексиканцем Хайме Мунгуйей (28−0, 24 КО), но его кандидатуру забраковала NSAC. Позже появилась информация о переносе поединка на StubHub Center в Карсон — пригород Лос-Анджелеса и выборе американца Ванеса Мартиросяна (36−3−1, 23 КО) в качестве соперника, но этот бой заблокировала IBF, хотя WBA, WBC и Атлетическая комиссия штата Калифорнии дали разрешение.