Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Серьезнее угроз Трампа: Лондон испугался молчания Путина
В России построили тягач «Вощина-1»
Дети трогательно поздравили Аллу Пугачеву с 69-летием
Депутата лишили слишком дорогой квартиры
Ричард Гир женится в третий раз
Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз2
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
02:30
Вашингтон КэпиталзОТ4
Коламбус Блю Джэкетс5
Хоккей. НХЛ
02:00
Миннесота Уайлд6
Виннипег Джетс2
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
ЦСКА
Футбол. Первый дивизион
19:00
Химки
Спартак-2
Хоккей. НХЛ
15.04
Филадельфия Флайерз1
Питтсбург Пингвинз5
Футбол. Зарубежный
15.04
ПСЖ7
Монако1
Футбол. Зарубежный
15.04
Малага1
Реал2
Футбол. Зарубежный
15.04
Лацио0
Рома0
Футбол. Зарубежный
15.04
Хетафе1
Эспаньол0
Футбол. Зарубежный
15.04
Заря Лг0
Ворскла3
Все события
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии
Российские корабли исчезли с базы Тартус
Следующий удар США станет их лебединой песней: ответ РФ - СМИ
CNN обнародовал фото последствий удара по Сирии
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» во 2-м матче 1/8 финала КС
Еле ноги унесли. Уставший ЦСКА спасся от поражения в Уфе
Бейонсе сменила несколько ярких образов на фестивале Coachella
Альбина Джанабаева и Сати Казанова блистали на презентации
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
Что станет с ипотекой после введения санкций
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Фоторепортажи
12От Тихонова до Знарка: все тренеры сборной России
10«Реал» — «Ювентус»: чисто английское убийство
08:53 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-чемпион мира: Команда Альвареса хочет потянуть время, чтобы в сентябре выиграть у Головкина

Известный в прошлом казахстанский боксер-любитель, чемпион и призер чемпионатов мира Галиб Джафаров в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал вероятность отмены боя казахстанца Геннадия Головкина, намеченного на 5 мая, а также отказ мексиканца Сауля «Канело» Альвареса от реванша с GGG.

— Недавно стало известно, что мексиканец Сауль Альварес отказался от поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным. В прессе Головкин заявил о своем желании провести бой 5 мая. Тем не менее, имя соперника все еще неизвестно. Как думаете, имело ли место применение допинга мексиканцем?
— Трудно сказать — был ли он под допингом или нет. Если Альварес отказался от боя с Головкиным из-за своего имиджа или же чтобы не потерять лицо в случае победы, то его можно понять. Далеко не все поддержали бы его в случае их повторного боя, учитывая всю это шумиху с допингом. Мне кажется, что бой все-таки состоится. Правда, лишь через полгода. Альварес же будет обязан проходить допинг-пробы каждый месяц, чтобы показать, что он чист. Ведь он должен продемонстрировать, что эффект препарата уже давно прошел и он сможет боксировать с Головкиным без этих грязных уловок. Честно скажу, трудно понять, что затеяли мексиканец и его команда. Возможно, они просто хотят выиграть время, чтобы в сентябре Альварес побил Геннадия, ведь время у него все же идет не на годы, а на месяцы. Наш чемпион не становится моложе. Это они и учитывают.

Читайте также
«Головкину мешают выйти на ринг». Президент WBC сделал сенсационное заявление

— Как быть теперь Головкину — отказаться от боя или выйти на ринг с малоизвестным бойцом?
— Геннадий не боксировал уже семь месяцев. Это вполне приличный промежуток и ему необходимо поддерживать свою форму. Он долго готовился к этому поединку и будет очень глупо спускать месяцы долгих тренировок впустую. Боксерам его уровня желательно как минимум выходить на ринг каждые полгода, а то и чаще. Материальную сторону тоже стоит учитывать — он содержит тренировочный лагерь, тренеров, менеджеров и промоутеров. Это ведь тоже деньги. Им в любом случае нужен бой. Неважно с кем. Команде Геннадия необходимо возместить время и средства, потраченные на подготовку. Знаете, провести сбор и не выйти на ринг — значит вхолостую выпустить энергию. В его возрасте просто так тратить время впустую и не заработать на этом — непозволительная роскошь.

—  Кто, на Ваш взгляд, является наиболее реальным кандидатом для боя с Головкиным?
Все-таки время поджимает и им как можно скорее необходимо найти замену мексиканцу. Я даже не исключаю варианта, что, скорее всего, эту дату подвинут, заменив другой. В прессе мелькают имена Сергея Деревянченко и Ванеса Мартиросяна, как способных боксировать с Головкиным. Честно скажу, не уверен в том, что в конечном итоге выберут именно их. Тут дело зависит от промоутеров и того, как они выйдут из сложившейся ситуации.

Изначально на эту дату Головкин планировал провести бой на арене T-Mobile в Лас-Вегасе против Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО), но мексиканец после двух проваленных допинг-тестов на кленбутерол и временного отстранения от Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) отказался от поединка.

Затем команда Головкина пыталась сделать бой с 21-летним мексиканцем Хайме Мунгуйей (28−0, 24 КО), но его кандидатуру забраковала NSAC. Позже появилась информация о переносе поединка на StubHub Center в Карсон — пригород Лос-Анджелеса и выборе американца Ванеса Мартиросяна (36−3−1, 23 КО) в качестве соперника, но этот бой заблокировала IBF, хотя WBA, WBC и Атлетическая комиссия штата Калифорнии дали разрешение.

Ранее промоутер Том Леффлер не исключил отмены боя Головкина на 5 мая. Ситуация должна проясниться к 18 апрелю — ко дню заседания даты по делу Альвареса.

"Не надевал перчатки с сентября прошлого года". Экс-боксер "Астана Арланс" рассказал о работе в спорткомплексе имени Головкина
Чемпионский подарок от «Спартака»
Шестеркин тащил все. Он больше не хочет быть третьим в сборной
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» во 2-м матче 1/8 финала КС
Еле ноги унесли. Уставший ЦСКА спасся от поражения в Уфе
«Вегас» находится в шаге от выхода во второй раунд Кубка Стэнли
«Ростов» одержал первую победу при Карпине
Коукалова: Бьорндален не подписал петицию. Это трусость
Спорт-Экспресс
Авто
Обман на шиномонтаже: 9 способов «Весенний день — год кормит». Эта пословица точнее всего характеризует работу шиномонтажей, некоторые из которых, к сожалению, находят способы обманывать своих клиентов
Hi-Tech
Ученые выяснили, чем опасно увлечение смартфонами Исследователи выяснили, что зависимость от электронных устройств делает людей несчастными.
Кино
Вот это поворот: 15 триллеров с непредсказуемой развязкой Для любителей неожиданных поворотов и настоящего ужаса — когда все не то, чем кажется, — мы подобрали по-настоящему непредсказуемые триллеры и советуем досмотреть их до конца...
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
Дети трогательно поздравили Аллу Пугачеву с 69-летием Лиза и Гарри сами сделали подарки и выучили для мамы стихи.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь