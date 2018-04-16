Экс-чемпион мира: Команда Альвареса хочет потянуть время, чтобы в сентябре выиграть у Головкина
Известный в прошлом казахстанский
Известный в прошлом казахстанский
— Недавно стало известно, что мексиканец Сауль Альварес отказался от поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным. В прессе Головкин заявил о своем желании провести бой 5 мая. Тем не менее, имя соперника все еще неизвестно. Как думаете, имело ли место применение допинга мексиканцем?
— Трудно сказать — был ли он под допингом или нет. Если Альварес отказался от боя с Головкиным
— Как быть теперь Головкину — отказаться от боя или выйти на ринг с малоизвестным бойцом?
— Геннадий не боксировал уже семь месяцев. Это вполне приличный промежуток и ему необходимо поддерживать свою форму. Он долго готовился к этому поединку и будет очень глупо спускать месяцы долгих тренировок впустую. Боксерам его уровня желательно как минимум выходить на ринг каждые полгода, а то и чаще. Материальную сторону тоже стоит учитывать — он содержит тренировочный лагерь, тренеров, менеджеров и промоутеров. Это ведь тоже деньги. Им в любом случае нужен бой. Неважно с кем. Команде Геннадия необходимо возместить время и средства, потраченные на подготовку. Знаете, провести сбор и не выйти на ринг — значит вхолостую выпустить энергию. В его возрасте просто так тратить время впустую и не заработать на этом — непозволительная роскошь.
— Кто, на Ваш взгляд, является наиболее реальным кандидатом для боя с Головкиным?
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Изначально на эту дату Головкин планировал провести бой на арене
Затем команда Головкина пыталась сделать бой с 21-летним мексиканцем Хайме Мунгуйей (28−0, 24 КО), но его кандидатуру забраковала NSAC. Позже появилась информация о переносе поединка на StubHub Center в Карсон — пригород
Ранее промоутер Том Леффлер не исключил отмены боя Головкина на 5 мая. Ситуация должна проясниться к 18 апрелю — ко дню заседания даты по делу Альвареса.