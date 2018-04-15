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19:46 (мск), источник: Sports.kz

Джейкобс хочет отобрать у Головкина его пояса

Американский боксер Дэниэл Джейкобс (33−2, 29 КО) признался, что надеется на реванш с Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.

— Я хочу стать чемпионом, хочу пояса, хочу боя с Головкиным! Если же мне не удастся встретиться с ним или с победителем его боя с «Канело», если он случится, тогда я хотел бы боя с Чарло. Всё просто. Сондерс? Да, но это очень трудно, он долго уклонялся от боя со мной. Поэтому я хочу драться с теми, кто считается лучшими в дивизионе, — сказал Джейкобс.

Напомним, бой Головкина и Джейкобса состоялся 18 марта 2017 года в Нью-Йорке и завершился победой казахстанского боксера единогласным решением судей.

Свой следующий поединок Дэнни проведет 28 апреля против поляка Мацея Сулецки (26−0, 10 КО).

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