Джейкобс хочет отобрать у Головкина его пояса

— Я хочу стать чемпионом, хочу пояса, хочу боя с Головкиным! Если же мне не удастся встретиться с ним или с победителем его боя с «Канело», если он случится, тогда я хотел бы боя с Чарло. Всё просто. Сондерс? Да, но это очень трудно, он долго уклонялся от боя со мной. Поэтому я хочу драться с теми, кто считается лучшими в дивизионе, — сказал Джейкобс.