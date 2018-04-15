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17:56 (мск), источник: Vesti.kz

Претендент на титул Головкина защитил свой пояс

Ранее его промоутер заявил о планах организовать бой с GGG в конце года в Токио.

«Регулярный» чемпион WBA японец Риота Мурата (13−1, 10 КО) одержал победу над итальянцем Эмануэлем Бландамурой (27−2, 5 КО, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой прошел в японской Йокогаме. Мурата нокаутировал соперника в восьмом раунде.

Отметим, что «регулярный» чемпион WBA является обязательным претендентом для обладателя титула WBA (Super) Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), которому также принадлежат пояса WBC, IBF и IBO.

Ранее промоутер Боб Арум, представляющий интересы Мураты, заявил о планах организовать ему бой с Головкиным в конце года в Токио.

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