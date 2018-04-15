Деревянченко и Джейкобс могут сразиться за титул Головкина

Проблема в том, что Международная боксерская федерация и промоутер Деревянченко настаивают на том, что 5 мая Головкин должен провести обязательную защиту пояса чемпиона мира в среднем весе по версии IBF. Однако команда GGG считает, что бой с украинцем нельзя делать так быстро — для выхода на рынок остается слишком мало времени.

В очередной раз ситуацию вокруг титула IBF прокомментировал промоутер Деревянченко Лу ДиБелла.

«Если Геннадий Головкин будет лишен титула, Деревянченко имеет право биться со следующим боксером в рейтинге IBF, кем является Дэниэль Джейкобс. Таким образом, мы могли бы увидеть грандиозный бой Деревянченко — Джейкобс за пояс IBF! Если такая возможность есть, я не собираюсь лишать ее парней: они имеют право сразиться за титул чемпиона мира. В случае согласия обоих бойцов мы устроим этот поединок, — заявил Лу ДиБелла в интервью Badlefthook.com.