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11:19 (мск), источник: Sports.kz

Деревянченко и Джейкобс могут сразиться за титул Головкина

В случае лишения казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) титула IBF его могут между собой оспорить украинец Сергей Деревянченко (12−0, 10 КО) и американец Дэниэл Джейкобс (33−2, 29 КО), передает Sports.kz.

Проблема в том, что Международная боксерская федерация и промоутер Деревянченко настаивают на том, что 5 мая Головкин должен провести обязательную защиту пояса чемпиона мира в среднем весе по версии IBF. Однако команда GGG считает, что бой с украинцем нельзя делать так быстро — для выхода на рынок остается слишком мало времени.

В очередной раз ситуацию вокруг титула IBF прокомментировал промоутер Деревянченко Лу ДиБелла.

«Если Геннадий Головкин будет лишен титула, Деревянченко имеет право биться со следующим боксером в рейтинге IBF, кем является Дэниэль Джейкобс. Таким образом, мы могли бы увидеть грандиозный бой Деревянченко — Джейкобс за пояс IBF! Если такая возможность есть, я не собираюсь лишать ее парней: они имеют право сразиться за титул чемпиона мира. В случае согласия обоих бойцов мы устроим этот поединок, — заявил Лу ДиБелла в интервью Badlefthook.com.

Наиболее реальным претендентом Головкина на бой 5 мая называют американского боксера армянского происхождения Ванеса Мартиросяна (36−3−1, 21 КО).

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