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22:52 (мск), источник: Р-Спорт

Джошуа не будет драться с Поветкиным в России

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF, IBO, WBO в тяжелом весе британец Энтони Джошуа не будет драться с Александром Поветкиным в России, заявил промоутер британца Эдди Хирн.

Источник: AP 2018

Российский боксер является обязательным претендентом на титул WBA (Super). Организация уже объявила о начале переговоров между командами боксеров. Ранее в апреле Джошуа заявлял, что хотел бы провести бой с чемпионом по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером, а поединок с Поветкиным отложить до 2019 года.

«Энтони не будет драться в России, пока не решится проблема с допинг-контролем. Если российская сторона будет вынуждать нас провести поединок у них, то я не исключаю, что мы откажемся от одного из титулов», — сказал Хирн в эфире IFL TV.

Поветкин, одержавший 34 победы в 35 боях на профессиональном ринге, завоевал право быть официальным претендентом на бой с Джошуа в декабре 2017 года, когда победил единогласным решением судей румына Кристиана Хаммера. 31 марта россиянин подтвердил свое право, нокаутировав британца Дэвида Прайса.

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