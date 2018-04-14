Джошуа не будет драться с Поветкиным в России

Источник: AP 2018

Российский боксер является обязательным претендентом на титул WBA (Super). Организация уже объявила о начале переговоров между командами боксеров. Ранее в апреле Джошуа заявлял, что хотел бы провести бой с чемпионом по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером, а поединок с Поветкиным отложить до 2019 года.

«Энтони не будет драться в России, пока не решится проблема с допинг-контролем. Если российская сторона будет вынуждать нас провести поединок у них, то я не исключаю, что мы откажемся от одного из титулов», — сказал Хирн в эфире IFL TV.