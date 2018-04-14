Джошуа не будет драться с Поветкиным в России
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF, IBO, WBO в тяжелом весе британец Энтони Джошуа не будет драться с Александром Поветкиным в России, заявил промоутер британца Эдди Хирн.
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF, IBO, WBO в тяжелом весе британец Энтони Джошуа не будет драться с Александром Поветкиным в России, заявил промоутер британца Эдди Хирн.
Российский боксер является обязательным претендентом на титул WBA (Super). Организация уже объявила о начале переговоров между командами боксеров. Ранее в апреле Джошуа заявлял, что хотел бы провести бой с чемпионом по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером, а поединок с Поветкиным отложить до 2019 года.
«Энтони не будет драться в России, пока не решится проблема с
Поветкин, одержавший 34 победы в 35 боях на профессиональном ринге, завоевал право быть официальным претендентом на бой с Джошуа в декабре 2017 года, когда победил единогласным решением судей румына Кристиана Хаммера. 31 марта россиянин подтвердил свое право, нокаутировав британца Дэвида Прайса.