«Головкину мешают выйти на ринг». Президент WBC сделал сенсационное заявление
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал в интервью испанской газете Marca о проваленном
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал в интервью испанской газете Marca о проваленном
— Вы были разочарованы положительным
— Поддерживаете «Канело»?
— Экспертная комиссия убеждена, что дело в зараженном мясе. Комиссия по боксу, телевидение, пресса, промоутеры, болельщики, социальные сети — все они не дали «Канело» того, чего он заслуживает, назвав его мошенником и виновным. Я предлагаю всё проанализировать. Я поддерживаю его в том плане, что пока он не может считаться виновным в употреблении допинга. Его можно обвинить в отсутствии дисциплины, осторожности и невежестве. Это смазало 2018 год.
— Получится ли сделать бой «Канело» — Головкин в 2019 году?
— Всё зависит от того, что решит комиссия по боксу в Неваде. 18 апреля она озвучит свое мнение по «Канело». Предполагается, что он будет временно отстранен. Исходя из срока, будет понятно, состоится ли бой в этом году или в следующем.
— Как это повлияет на карьеру «Канело»?
— Это влияет и на карьеру «Канело», и на карьеру GGG, который готовился к битве всей своей жизни, приняв все условия рематча. Теперь он пытается спасти дату 5 мая, и это в свои 36 лет. Справедливости ради, ему должны разрешить драться, потому что он действует в рамках правил. Совет [WBC] безоговорочно поддерживает его.
— Кто теперь станет соперником Головкина? Его бой пока не оформлен. — Они заблокировали всех! Комиссии, промоутеры, телевидение, другие боксерские организации — они блокируют возможность выйти на ринг! Предлагали многих [соперников], но так или иначе они были отклонены. Головкину блокируют всех соперников, которых он предлагает, ему мешают выйти на ринг!