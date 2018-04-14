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22:46 (мск), источник: Sports.kz

«Головкину мешают выйти на ринг». Президент WBC сделал сенсационное заявление

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал в интервью испанской газете Marca о проваленном допинг-тесте Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) и актуальной ситуации с Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.

— Вы были разочарованы положительным допинг-тестом «Канело»? — Я был разочарован отношением к нему в связи с этой ситуацией. Каждый имеет право на изучение фактов. Справедливость в этом и заключается, что нужно всё тщательно проанализировать.

— Поддерживаете «Канело»?

— Экспертная комиссия убеждена, что дело в зараженном мясе. Комиссия по боксу, телевидение, пресса, промоутеры, болельщики, социальные сети — все они не дали «Канело» того, чего он заслуживает, назвав его мошенником и виновным. Я предлагаю всё проанализировать. Я поддерживаю его в том плане, что пока он не может считаться виновным в употреблении допинга. Его можно обвинить в отсутствии дисциплины, осторожности и невежестве. Это смазало 2018 год.

— Получится ли сделать бой «Канело» — Головкин в 2019 году?

— Всё зависит от того, что решит комиссия по боксу в Неваде. 18 апреля она озвучит свое мнение по «Канело». Предполагается, что он будет временно отстранен. Исходя из срока, будет понятно, состоится ли бой в этом году или в следующем.

— Как это повлияет на карьеру «Канело»?

— Это влияет и на карьеру «Канело», и на карьеру GGG, который готовился к битве всей своей жизни, приняв все условия рематча. Теперь он пытается спасти дату 5 мая, и это в свои 36 лет. Справедливости ради, ему должны разрешить драться, потому что он действует в рамках правил. Совет [WBC] безоговорочно поддерживает его.

— Кто теперь станет соперником Головкина? Его бой пока не оформлен. — Они заблокировали всех! Комиссии, промоутеры, телевидение, другие боксерские организации — они блокируют возможность выйти на ринг! Предлагали многих [соперников], но так или иначе они были отклонены. Головкину блокируют всех соперников, которых он предлагает, ему мешают выйти на ринг!

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