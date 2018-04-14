«Головкину мешают выйти на ринг». Президент WBC сделал сенсационное заявление

— Вы были разочарованы положительным допинг-тестом «Канело»? — Я был разочарован отношением к нему в связи с этой ситуацией. Каждый имеет право на изучение фактов. Справедливость в этом и заключается, что нужно всё тщательно проанализировать.

— Поддерживаете «Канело»?

— Экспертная комиссия убеждена, что дело в зараженном мясе. Комиссия по боксу, телевидение, пресса, промоутеры, болельщики, социальные сети — все они не дали «Канело» того, чего он заслуживает, назвав его мошенником и виновным. Я предлагаю всё проанализировать. Я поддерживаю его в том плане, что пока он не может считаться виновным в употреблении допинга. Его можно обвинить в отсутствии дисциплины, осторожности и невежестве. Это смазало 2018 год.

— Получится ли сделать бой «Канело» — Головкин в 2019 году?

— Всё зависит от того, что решит комиссия по боксу в Неваде. 18 апреля она озвучит свое мнение по «Канело». Предполагается, что он будет временно отстранен. Исходя из срока, будет понятно, состоится ли бой в этом году или в следующем.

— Как это повлияет на карьеру «Канело»?

— Это влияет и на карьеру «Канело», и на карьеру GGG, который готовился к битве всей своей жизни, приняв все условия рематча. Теперь он пытается спасти дату 5 мая, и это в свои 36 лет. Справедливости ради, ему должны разрешить драться, потому что он действует в рамках правил. Совет [WBC] безоговорочно поддерживает его.