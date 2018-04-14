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18:57 (мск), источник: Vesti.kz

Претендент на титул Головкина прошел взвешивание перед защитой пояса

«Регулярный» чемпион WBA японец Риота Мурата (13−1, 10 КО) и итальянец Эмануэль Бландамура (27−2, 5 КО) прошли взвешивание перед боем, передает корреспондент Vesti.kz.

Результат Мураты составил 160 фунтов (72,574 килограмма), вписавшись в лимит среднего веса до последнего грамма. Его соперник оказался чуть легче, показав результат в 159,5 фунтов (72,347 килограмма).

Бой Мурата — Бландамура пройдет завтра, 15 апреля, в японской Йокогаме. Ориентировочное начало время поединка — после 17:00 по времени Астаны.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что «регулярный» чемпион WBA является обязательным претендентом для обладателя титула WBA (Super) Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), которому также принадлежат пояса WBC, IBF и IBO.

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Титул «регулярного» чемпиона WBA Мурата завоевал в октябре, когда в реванше досрочно победил камерунца с французским паспортом Хассана Н`Дама Н`Жикама (36−3, 21 КО). При этом в первом поединке Н`Жикам со скандалом выиграл по очкам, хотя дважды оказывался в нокдауне. Из-за этого WBA постановила сделать незамедлительный реванш — оба боя проходили в Японии.

До Мураты и Н`Жикама «регулярным» чемпионом WBA был американец Дэниэл Джейкобс (33−2, 29 КО), который в марте 2017 года проиграл Головкину единогласным решением. При этом Джейкобс стал первым боксером, который провел с казахстанцем все 12 раундов.

Ранее промоутер Боб Арум, представляющий интересы Мураты, заявил о планах организовать ему бой с Головкиным в конце года в Токио.

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