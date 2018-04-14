«Astana Arlans» досрочно победил «China Dragons»

Уже после третьего боя «Astana Arlans» одержал досрочную победу — 3:0.
Свой поединок в весовой категории до 69 килограммов выиграл Асланбек Шымбергенов — он не оставил шансов Таксымаймайти Хайшаеру.
В предыдущих боях у казахстанской команды успеха добились Сакен Бибосынов (52 кг) и Алимжан Бескемпир (60 кг).
Напомним, что в первом матче «China Dragons» и «Astana Arlans» в Гуйяне (Китай) казахстанские боксеры также оформили досрочную победу, а итоговый счет был 5:0. Сегодня на ринг еще выйдут Бек Нурмагамбет (81 кг) и Нурсултан Аманжолов (+91 кг).