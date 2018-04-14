Промоутер Джошуа: Энтони не будет драться с Поветкиным в России
Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что его не клиент не будет драться с Александром Поветкиным в России. По его словам, на родине Поветкина есть проблема с
Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что его не клиент не будет драться с Александром Поветкиным в России. По его словам, на родине Поветкина есть проблема с
— Джошуа готов провести поединок с Поветкиным, но только в Великобритании, — сказал Хирн в эфире IFL TV. — Энтони не будет драть в России, пока не решится проблема с
Напомним, что 38-летний Поветкин является официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым владеет Джошуа. Организация санкционировала данный поединок и дала командам 30 дней на переговоры. Также у британца в активе титулы Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).