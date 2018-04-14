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13:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Промоутер Джошуа: Энтони не будет драться с Поветкиным в России

Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что его не клиент не будет драться с Александром Поветкиным в России. По его словам, на родине Поветкина есть проблема с допинг-контролем.

Источник: AP 2018

— Джошуа готов провести поединок с Поветкиным, но только в Великобритании, — сказал Хирн в эфире IFL TV. — Энтони не будет драть в России, пока не решится проблема с допинг-контролем. Если российская сторона будет вынуждать нас провести поединок у них, то я не исключаю, что мы откажемся от одного из титулов.

Напомним, что 38-летний Поветкин является официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым владеет Джошуа. Организация санкционировала данный поединок и дала командам 30 дней на переговоры. Также у британца в активе титулы Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

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