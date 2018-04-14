Джейкобс: Сейчас уже никто не бегает от Головкина

Источник: hbo.com

«Я вижу, что я могу победить Мацея. Моя цель состоит в том, чтобы победить чего бы это не стоило. Я сейчас ближе всего к титулу чемпиона мира. Я знаю, что являюсь обязательным претендентом для WBA. Я просто жду своей возможности. Знаю, что эти ребята не спешили драться со мной. Ему (Сулецки) стать чемпионом мира будет сложнее, потому что у Головкина сейчас все пояса.

Замечательно, что я являюсь обязательным претендентом, потому что это ставит меня в отличную позицию. Я могу выглядеть впечатляюще в этом бою, будет спрос со стороны болельщиков, а это то, что тоже подтолкнет меня к вершине. Я с нетерпением жду этого, чтобы показать всем яркую схватку.

Дальше я хочу стать чемпионом. Я хочу пояса. Хочу, чтобы Головкин был следующим, и если я не смог получить победителя поединка Головкин — «Канело» из-за его срыва, то хочу биться с Джермаллом Чарло.

Вероятность моего боя с Сондерсом очень мала. Он долго от меня бегал, поэтому я больше не собираюсь его развлекать. Если он предложит мне бой, я всеми руками буду за. Я пытаюсь встречаться с людьми, считающимися лучшими в этом весе.

Если GGG собирается принять эту схватку, то я думаю, что он просто спустится в весе. Он просто хочет продать хоть что-то. Я думаю, что Головкин, которого все представляют, как разрушительного монстра, далеко не такой. Сейчас все вверх дном. Я не думаю, что все бегут от него, напротив, все бегут за ним. Это наглядный пример того, как работает бокс.

Если бы Сергей (Деревянченко) получил возможность драться с GGG, я был бы более чем счастлив за него. Это будет большой бой для обоих бойцов. У Сергея есть навыки, он очень крутой парень. Я не знаю, кто выиграет этот бой, хоть я с обоими парнями хорошо знаком, — сказал Джейкобс Boxingnews24.com.