Джейкобс: Сейчас уже никто не бегает от Головкина

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
3-летняя дочка трогательно поздравила Навку с днем рождения
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
Перья и «синяки»: Ольга Бузова неудачно сменила имидж
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Амкар0
Рубин2
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо М
Локомотив М
Футбол. Зарубежный
14:00
Севилья
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
14:00
Мариуполь
Верес
Футбол. Зарубежный
14:30
Саутгемптон
Челси
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри
Удинезе
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Анжи
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Кельн
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Гамбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Ганновер-96
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Суонси
Эвертон
Футбол. Зарубежный
17:00
Шахтер Д
Динамо К
Футбол. Зарубежный
17:15
Барселона
Валенсия
Футбол. Зарубежный
18:00
Лион
Амьен
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
19:00
Дженоа
Кротоне
Футбол. Зарубежный
19:00
Кьево
Торино
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден НайтсОТ2
Лос-Анджелес Кингз1
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Борнмут
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
19:30
Леганес
Сельта
Футбол. Зарубежный
19:30
Лас-Пальмас
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Генгам
Футбол. Зарубежный
21:00
Кан
Тулуза
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Страсбур
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
21:00
Ренн
Метц
Футбол. Зарубежный
21:45
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
21:45
Атлетик
Депортиво
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Интер
Хоккей. НХЛ
02:30
Виннипег Джетс4
Миннесота Уайлд1
Хоккей. НХЛ
22:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
22:00
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз1
Филадельфия Флайерз5
Все события
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
Суд изменил приговор Улюкаеву
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Английская пресса обвинила фанатов ЦСКА в расизме
В WADA попросили больше денег для расследования допинга в России
Ирина Шейк понежилась в море в полупрозрачном купальнике
Перья и «синяки»: Ольга Бузова неудачно сменила имидж
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
Путин сделал заявление в связи с ракетным ударом США по Сирии
Появилось видео ракетных ударов по Дамаску
Фоторепортажи
18ЦСКА проиграл «Динамо» в дерби
14На стадионе в Калининграде прошел первый тестовый матч
12:01 (мск), источник: Vesti.kz

Джейкобс: Сейчас уже никто не бегает от Головкина

Американский средневес Дэниэл Джейкобс надеется после встречи с поляком Мацеем Сулецки встретиться в ринге с казахстанцем Геннадием Головкиным.

Источник: hbo.com

«Я вижу, что я могу победить Мацея. Моя цель состоит в том, чтобы победить чего бы это не стоило. Я сейчас ближе всего к титулу чемпиона мира. Я знаю, что являюсь обязательным претендентом для WBA. Я просто жду своей возможности. Знаю, что эти ребята не спешили драться со мной. Ему (Сулецки) стать чемпионом мира будет сложнее, потому что у Головкина сейчас все пояса.

Замечательно, что я являюсь обязательным претендентом, потому что это ставит меня в отличную позицию. Я могу выглядеть впечатляюще в этом бою, будет спрос со стороны болельщиков, а это то, что тоже подтолкнет меня к вершине. Я с нетерпением жду этого, чтобы показать всем яркую схватку.

Дальше я хочу стать чемпионом. Я хочу пояса. Хочу, чтобы Головкин был следующим, и если я не смог получить победителя поединка Головкин — «Канело» из-за его срыва, то хочу биться с Джермаллом Чарло.

Вероятность моего боя с Сондерсом очень мала. Он долго от меня бегал, поэтому я больше не собираюсь его развлекать. Если он предложит мне бой, я всеми руками буду за. Я пытаюсь встречаться с людьми, считающимися лучшими в этом весе.

Если GGG собирается принять эту схватку, то я думаю, что он просто спустится в весе. Он просто хочет продать хоть что-то. Я думаю, что Головкин, которого все представляют, как разрушительного монстра, далеко не такой. Сейчас все вверх дном. Я не думаю, что все бегут от него, напротив, все бегут за ним. Это наглядный пример того, как работает бокс.

Если бы Сергей (Деревянченко) получил возможность драться с GGG, я был бы более чем счастлив за него. Это будет большой бой для обоих бойцов. У Сергея есть навыки, он очень крутой парень. Я не знаю, кто выиграет этот бой, хоть я с обоими парнями хорошо знаком, — сказал Джейкобс Boxingnews24.com.

Напомним, вечер бокса Дэниэл Джейкобс — Мацей Сулецки состоится 28 апреля в Нью-Йорке. В рамках данного шоу, организованного британским промоутером Эдди Хирном, выступят Димаш Ниязов и Данияр Елеусинов.

Сейчас уже никто не бегает от Головкина - Дэниэл Джейкобс
Английская пресса обвинила фанатов ЦСКА в расизме
В WADA попросили больше денег для расследования допинга в России
Два очка Проворова помогли «Филадельфии» победить «Питтсбург»
Три игрока «Зенита» войдут в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2018
Феттель выиграл квалификацию Гран-при Китая, Сироткин — 16-й
«Амкар» и «Рубин» объявили стартовые составы
Вячеслав Быков не вернется в КХЛ в следующем сезоне
Новости

Владимир Путин осудил удар по Сирии

«Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников», — заявил президент РФ
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Поющая дорога свела с ума местных жителей Власти были вынуждены демонтировать музыкальное покрытие автомобильной дороги.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
В 14 регионах России могут обрушиться здания
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь