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00:53 (мск), источник: Sports.kz

IBF назвал единственный вариант для Головкина, чтобы на лишиться пояса чемпиона мира

Журналист Yahoo! Sports Крис Мэнникс поделился свежей информацией о переговорах команды Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) с Международной боксерской федерацией (IBF), сообщает Sports.kz.

«Согласно источнику, IBF не отступает от своей позиции, что следующим Головкин должен драться с Деревянченко. Единственный вариант — оформить на бумаге бой GGG — Деревянченко. IBF — единственный санкционирующий орган, который фактически следует своим правилам. Если просто: пока нет договора об уступках Деревянченко, Головкин должен либо драться, либо отказаться от своего пояса», — пишет Мэнникс в твиттере.

Ранее журналист Los Angeles Times Лэнс Пагмайр сообщил, что промоутеры боксеров, Том Леффлер и Лу ДиБелла, поговорили сегодня утром, однако пока не пришли к консенсусу.

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