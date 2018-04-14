IBF назвал единственный вариант для Головкина, чтобы на лишиться пояса чемпиона мира

«Согласно источнику, IBF не отступает от своей позиции, что следующим Головкин должен драться с Деревянченко. Единственный вариант — оформить на бумаге бой GGG — Деревянченко. IBF — единственный санкционирующий орган, который фактически следует своим правилам. Если просто: пока нет договора об уступках Деревянченко, Головкин должен либо драться, либо отказаться от своего пояса», — пишет Мэнникс в твиттере.