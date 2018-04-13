Промоутеры Головкина и Деревянченко провели переговоры
Промоутер Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Том Леффлер связался с промоутером Сергея Деревянченко (12−0, 10 КО) Лу ДиБеллой, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию, сообщает Sports.kz.
Промоутер Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Том Леффлер связался с промоутером Сергея Деревянченко (12−0, 10 КО) Лу ДиБеллой, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию, сообщает Sports.kz.
Напомним, проблема в том, что Международная боксерская федерация и промоутер Деревянченко настаивает на том, что 5 мая Головкин должен провести обязательную защиту пояса чемпиона мира в среднем весе по версии IBF. Однако команда GGG считает, что бой с украинцем нельзя делать так быстро — для выхода на рынок остается слишком мало времени, и намерена устроить поединок с американцем Ванесом Мартиросяном (36−3−1, 21 КО).
Еще один важный нюанс заключается в том, что в случае отказа от боя с Деревянченко, IBF может лишить Головкина пояса. Именно поэтому Леффлер сейчас пытается мирно урегулировать этот вопрос, сохранив для Геннадия титул. «Никакого разрешения ситуации между Геннадием Головкиным и претендентом IBF Сергеем Деревянченко пока не достигнуто, несмотря на утренние переговоры их промоутеров», — пишет в твиттере журналист Los Angeles Times Лэнс Пагмайр.