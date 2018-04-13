Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
Что будет, если «закончились права»
Одинокая мама пятерых детей стала звездой Сети
Депутата лишили слишком дорогой квартиры
Данила Козловский вышел в свет со своей девушкой
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Жирона0
Бетис1
Футбол. Зарубежный
21:45
Анже1
Ницца1
Хоккей. НХЛ
14.04
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Футбол. Зарубежный
21:30
Вольфсбург0
Аугсбург0
Хоккей. НХЛ
14.04
Виннипег Джетс
Миннесота Уайлд
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат1
Тосно0
Хоккей. НХЛ
14.04
Вегас Голден Найтс
Лос-Анджелес Кингз
Футбол. Премьер-лига
14.04
Амкар
Рубин
Все события
Меркель объяснила Якунину причину своей неприязни к русским
Суд изменил приговор Улюкаеву
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за игрока «Зенита»
В Испании утверждают, что «Барселона» скоро уволит Вальверде
Ирина Шейк понежилась в море в полупрозрачном купальнике
Перья и «синяки»: Ольга Бузова неудачно сменила имидж
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Что станет с ипотекой после введения санкций
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Фоторепортажи
18ЦСКА проиграл «Динамо» в дерби
28СКА остановился, ЦСКА идет брать Казань
23:13 (мск), источник: Sports.kz

Промоутеры Головкина и Деревянченко провели переговоры

Промоутер Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Том Леффлер связался с промоутером Сергея Деревянченко (12−0, 10 КО) Лу ДиБеллой, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию, сообщает Sports.kz.

Напомним, проблема в том, что Международная боксерская федерация и промоутер Деревянченко настаивает на том, что 5 мая Головкин должен провести обязательную защиту пояса чемпиона мира в среднем весе по версии IBF. Однако команда GGG считает, что бой с украинцем нельзя делать так быстро — для выхода на рынок остается слишком мало времени, и намерена устроить поединок с американцем Ванесом Мартиросяном (36−3−1, 21 КО).

Еще один важный нюанс заключается в том, что в случае отказа от боя с Деревянченко, IBF может лишить Головкина пояса. Именно поэтому Леффлер сейчас пытается мирно урегулировать этот вопрос, сохранив для Геннадия титул. «Никакого разрешения ситуации между Геннадием Головкиным и претендентом IBF Сергеем Деревянченко пока не достигнуто, несмотря на утренние переговоры их промоутеров», — пишет в твиттере журналист Los Angeles Times Лэнс Пагмайр.

«u201eКанелоu201c, иди отсюда!» Головкин эмоционально высказался в адрес Альвареса
Результаты жеребьёвки 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2017/18
Римское дерби и «Тоттенхэм» против «Ман Сити». Анонс выходных
«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за игрока «Зенита»
В Испании утверждают, что «Барселона» скоро уволит Вальверде
Кто может дебютировать за сборную России на ЧМ при Воробьёве
«Ахмат» выиграл, забив из офсайда. Обзор матча с «Тосно»
Еврокубки-2017/18: лучший бомбардир Кокорин, лучший клуб — ЦСКА
Новости
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Эксперт предупредил об опасности бесплатных VPN для обхода блокировок Бесплатные VPN, которые могут быть использованы для обхода блокировки Telegram в России, могут быть опасны.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
В 14 регионах России могут обрушиться здания
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь