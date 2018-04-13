Промоутеры Головкина и Деревянченко провели переговоры

Напомним, проблема в том, что Международная боксерская федерация и промоутер Деревянченко настаивает на том, что 5 мая Головкин должен провести обязательную защиту пояса чемпиона мира в среднем весе по версии IBF. Однако команда GGG считает, что бой с украинцем нельзя делать так быстро — для выхода на рынок остается слишком мало времени, и намерена устроить поединок с американцем Ванесом Мартиросяном (36−3−1, 21 КО).