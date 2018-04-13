Головкину предложили провести эпичный поединок и превзойти Тайсона
Промоутер японского боксера Риоты Мураты (13−1, 10 КО) Боб Арум намерен организовать ему бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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Промоутер японского боксера Риоты Мураты (13−1, 10 КО) Боб Арум намерен организовать ему бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.
— Я в промоутерстве больше 52 лет. Моя мечта заключается в совместном промоушне события в Tokyo Dome, потому что я не участвовал в организации боя Тайсона. Это будет самый большой бой в японской истории. Надеюсь, мы сделаем его этой зимой, — приводит слова Арума Japantimes.co.jp.
Под поединком с участием Майка Тайсона имеется в виду бой 1990 года, закончившийся сенсационным нокаутом в исполнении Джеймса Дугласа в десятом раунде. Перед тем боем Тайсон считался очевидным фаворитом.
Что касается Мураты, то является регулярным чемпионом мира по версии WBA. Свою очередную защиту он проведет 15 апреля против итальянского боксера Эмануэле Феличе Бландамуры (27−2, 5 КО).