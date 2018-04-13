Головкину предложили провести эпичный поединок и превзойти Тайсона

— Я в промоутерстве больше 52 лет. Моя мечта заключается в совместном промоушне события в Tokyo Dome, потому что я не участвовал в организации боя Тайсона. Это будет самый большой бой в японской истории. Надеюсь, мы сделаем его этой зимой, — приводит слова Арума Japantimes.co.jp.