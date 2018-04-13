Промоутер Головкина подробно объяснил отказ от боя с Деревянченко

— Ответ довольно прост, и я не хочу дискуссий, как это было с Лу ДиБеллой. Мы чувствуем, что при снижении платы за телевидение, в сжатом графике для продвижения боя на рынке — это не только не выгодно для обязательного претендента, но и для Геннадия. Я имею в виду, что GGG устраивает аншлаги на самых больших аренах в мире, и, если у нас достаточно времени для промоушна, никто не делает это лучше, чем мы с GGG. Ты знаешь, когда дважды можешь продать Madison Square Garden, с Давидом Лемье, Дэнни Джейкобсом, Деревянченко — это будет большой бой. Так почему вы хотите поместить чемпиона и обязательного претендента в такие сжатые рамки?
Думаю, Деревянченко за последние десять дней получил больше огласки, чем за всю его карьеру из-за связи с обязательным боем с Головкиным. Поэтому если есть смысл в этом поединке, он должен быть построен разумно. Вместо того, чтобы гнать парней за невероятно маленький гонорар, можно выстроить действительно большой бой. Это не удар по Деревянченко. Геннадий может побить и его, и Чарло, и других претендентов. Самый трудный бой из этих был бы с Джейкобсом.
Головкин и не моргнул бы, чтобы провести обязательную защиту WBA. Если нужно будет драться с Деревянченко, то делать это нужно с грамотным планированием и должной финансовой компенсацией, — сказал Леффлер.