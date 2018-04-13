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21:11 (мск), источник: Sports.kz

Промоутер Головкина подробно объяснил отказ от боя с Деревянченко

Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Том Леффлер прокомментировал возможный бой с обязательным претендентом IBF Сергеем Деревянченко (12−0, 10 КО), сообщает Sports.kz.

— Ответ довольно прост, и я не хочу дискуссий, как это было с Лу ДиБеллой. Мы чувствуем, что при снижении платы за телевидение, в сжатом графике для продвижения боя на рынке — это не только не выгодно для обязательного претендента, но и для Геннадия. Я имею в виду, что GGG устраивает аншлаги на самых больших аренах в мире, и, если у нас достаточно времени для промоушна, никто не делает это лучше, чем мы с GGG. Ты знаешь, когда дважды можешь продать Madison Square Garden, с Давидом Лемье, Дэнни Джейкобсом, Деревянченко — это будет большой бой. Так почему вы хотите поместить чемпиона и обязательного претендента в такие сжатые рамки?

Думаю, Деревянченко за последние десять дней получил больше огласки, чем за всю его карьеру из-за связи с обязательным боем с Головкиным. Поэтому если есть смысл в этом поединке, он должен быть построен разумно. Вместо того, чтобы гнать парней за невероятно маленький гонорар, можно выстроить действительно большой бой. Это не удар по Деревянченко. Геннадий может побить и его, и Чарло, и других претендентов. Самый трудный бой из этих был бы с Джейкобсом.

Головкин и не моргнул бы, чтобы провести обязательную защиту WBA. Если нужно будет драться с Деревянченко, то делать это нужно с грамотным планированием и должной финансовой компенсацией, — сказал Леффлер.

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