Промоутер Головкина подробно объяснил отказ от боя с Деревянченко

— Ответ довольно прост, и я не хочу дискуссий, как это было с Лу ДиБеллой. Мы чувствуем, что при снижении платы за телевидение, в сжатом графике для продвижения боя на рынке — это не только не выгодно для обязательного претендента, но и для Геннадия. Я имею в виду, что GGG устраивает аншлаги на самых больших аренах в мире, и, если у нас достаточно времени для промоушна, никто не делает это лучше, чем мы с GGG. Ты знаешь, когда дважды можешь продать Madison Square Garden, с Давидом Лемье, Дэнни Джейкобсом, Деревянченко — это будет большой бой. Так почему вы хотите поместить чемпиона и обязательного претендента в такие сжатые рамки?