Поветкин не видит смысла переходить в ММА

Источник: РИА "Новости"

В августе 2017 года в Лас-Вегасе известный американский боксер Флойд Мэйуэзер победил бойца ММА ирландца Конора Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде. Бой проходил по правилам бокса.

«Мне не интересна эта история, — сказал Поветкин журналистам, говоря о возможности провести бой в ММА. — Хотя мне нравится этот вид спорта, я его где-то практикую, но выступаю в своем виде спорта, куда-то прыгать смысла нет».