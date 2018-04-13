Поветкин не видит смысла переходить в ММА
ЧЕХОВ (Московская область), 13 апр — РИА Новости, Василий
ЧЕХОВ (Московская область), 13 апр — РИА Новости, Василий
В августе 2017 года в
«Мне не интересна эта история, — сказал Поветкин журналистам, говоря о возможности провести бой в ММА. — Хотя мне нравится этот вид спорта, я его
Россиянин не считает, что Мэйуэзер перейдет в ММА. «Даже ради боя с (Конором) Макгрегором. Ему это просто не нужно. Макгрегор пошел (в бокс) чисто ради денег. Есть много боксеров, которые разобрались бы с ирландцем намного быстрее», — добавил Поветкин.