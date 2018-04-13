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16:53 (мск), источник: Р-Спорт

Поветкин не видит смысла переходить в ММА

ЧЕХОВ (Московская область), 13 апр — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российский боксер Александр Поветкин заявил, что не видит себя в роли бойца смешанных единоборств (ММА).

Источник: РИА "Новости"

В августе 2017 года в Лас-Вегасе известный американский боксер Флойд Мэйуэзер победил бойца ММА ирландца Конора Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде. Бой проходил по правилам бокса.

«Мне не интересна эта история, — сказал Поветкин журналистам, говоря о возможности провести бой в ММА. — Хотя мне нравится этот вид спорта, я его где-то практикую, но выступаю в своем виде спорта, куда-то прыгать смысла нет».

Россиянин не считает, что Мэйуэзер перейдет в ММА. «Даже ради боя с (Конором) Макгрегором. Ему это просто не нужно. Макгрегор пошел (в бокс) чисто ради денег. Есть много боксеров, которые разобрались бы с ирландцем намного быстрее», — добавил Поветкин.

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