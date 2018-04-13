Головкин провел пресс-конференцию по поводу боя на 5 мая

Вместе с боксером на ней были его промоутер Том Леффлер, тренер Абель Санчес и его брат-двойняшка Максим Головкин, который является одним из тренеров.

Журналисты ожидали, что Головкин объявит о сопернике на следующий бой, однако этого не произошло. Боксер и его промоутер отметили, что работают над тем, чтобы выйти на ринг 5 мая.

Ранее Леффлер не исключал отмену боя на 5 мая, который должна принять арена MGM Grand в Лас-Вегасе. Незадолго до этого появилась информация о переносе поединка на StubHub Center в Карсон — пригород Лос-Анджелеса.

Главным фаворитом на встречу с Головкиным 5 мая считается американец армянского происхождения Ванес Мартиросян (36−3−1, 21 КО). Его кандидатура рассматривается из-за наличия большой армянской диаспоры в Калифорнии. Сам Мартиросян получил разрешение на бой с Головкиным от WBC и WBA, но его кандидатуру блокирует IBF, по линии которой есть обязательный претендент в лице украинца Сергея Деревянченко (12−0, 10 КО).

Изначально Головкин планировал 5 мая провести на арене T-Mobile в Лас-Вегасе второй бой против Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО), но мексиканец после двух проваленных допинг-тестов на кленбутерол в феврале и временного отстранения от NSAC официально отказался от поединка.