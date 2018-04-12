Финальный поединок Всемирной суперсерии бокса между Гассиевым и Усиком перенесен на лето

Изначально поединок Гассиев — Усик был намечен на 11 мая, бой должен был состояться в городе Джидда (Саудовская Аравия). Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил ТАСС, что Россия готова принять у себя поединок, если Саудовская Аравия откажется от его проведения.
«В настоящее время мы согласовываем даты и места проведения наших летних финалов WBSS», — говорится в сообщении организаторов.
Гассиев является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В его послужном списке 26 побед (19 — нокаутом) и ни одного поражения. В активе Усика, владеющего поясами Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC), 14 побед (11 нокаутом), ни одного поражения.