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Финал Всемирной суперсерии бокса Гассиев — Усик перенесен
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21:03 (мск), источник: ТАСС

Финальный поединок Всемирной суперсерии бокса между Гассиевым и Усиком перенесен на лето

ТАСС, 12 апреля. Финальный бой Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в первом тяжелом весе между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком перенесен на лето. Об этом сообщается на странице организаторов турнира в Twitter.

Источник: ИТАР-ТАСС

Изначально поединок Гассиев — Усик был намечен на 11 мая, бой должен был состояться в городе Джидда (Саудовская Аравия). Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил ТАСС, что Россия готова принять у себя поединок, если Саудовская Аравия откажется от его проведения.

«В настоящее время мы согласовываем даты и места проведения наших летних финалов WBSS», — говорится в сообщении организаторов.

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Гассиев является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В его послужном списке 26 побед (19 — нокаутом) и ни одного поражения. В активе Усика, владеющего поясами Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC), 14 побед (11 нокаутом), ни одного поражения.

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