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Поветкин занимает третье место в рейтинге WBC
Всемирный боксёрский совет (WBC) опубликовал обновлённый рейтинг.
Всемирный боксёрский совет (WBC) опубликовал обновлённый рейтинг.
Российский боксёр супертяжёлого веса Александр Поветкин, который долгое время находился за пределами некоторых рейтингов
Первым идёт британец Диллиан Уайт, вторым в рейтинге значится американец Доминик Бризил. В первую десятку других россиян, кроме Поветкина, не входит.
В рейтинге IBF Александр пока занимает пятое место, поскольку ещё не учтены результаты мартовских поединков.