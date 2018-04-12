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14:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Поветкин занимает третье место в рейтинге WBC

Всемирный боксёрский совет (WBC) опубликовал обновлённый рейтинг.

Источник: РИА "Новости"

Российский боксёр супертяжёлого веса Александр Поветкин, который долгое время находился за пределами некоторых рейтингов из-за обвинений в употреблении запрещённых препаратов, занимает в нём третье место.

Первым идёт британец Диллиан Уайт, вторым в рейтинге значится американец Доминик Бризил. В первую десятку других россиян, кроме Поветкина, не входит.

В рейтинге IBF Александр пока занимает пятое место, поскольку ещё не учтены результаты мартовских поединков.

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