Поветкин занимает третье место в рейтинге WBC

Российский боксёр супертяжёлого веса Александр Поветкин, который долгое время находился за пределами некоторых рейтингов из-за обвинений в употреблении запрещённых препаратов, занимает в нём третье место.



Первым идёт британец Диллиан Уайт, вторым в рейтинге значится американец Доминик Бризил. В первую десятку других россиян, кроме Поветкина, не входит.