Непобежденный казахстанский боксер Шарибаев прошел взвешивание перед боем за титул WBA Intercontinental

Вес Шарибаева составил 129,4 фунта (58,695 килограмма), оппонент оказался чуть тяжелее — 130 фунтов (58,967 килограмма). Оба боксера уложились в лимит второго полулегкого веса.

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На кону боя будет стоять пояс межконтинентального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Демонстрацию чемпионской регалии на сцене осуществил суперзвезда мирового бокса Бернард Хопкинс, который совместно с известным американским журналистом Бернардо Осуна будет комментировать предстоящий вечер бокса.

Встреча пройдет в городе Индио (США) на арене отеля-казино Fantasy Springs Resort по времени Астаны утром 13 апреля. Шарибаев выступит в андеркарте поединка экс-чемпиона мира из Мексики Франсиско Варгаса с американцем Родом Салькой.

Вечер бокса под эгидой промоутерской компании Оскара Де Ла Хойи Golden Boy Promotions будет показан в прямом эфире ведущего американского телеканала ESPN, в Казахстане же трансляцию будет вести Setanta Казахстан. Ориентировочное время боя — 8 утра по столичному времени.