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13:15 (мск), источник: Vesti.kz

«IBF думает о своей выгоде». Демьяненко о возможном лишении титула Головкина и бое с Деревянченко

Вице-президент Федерации профессионального бокса Казахстана Виктор Демьяненко в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, чем чемпиону мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанцу Геннадию Головкину грозит отказ от боя с украинцем Сергеем Деревянченко.

Источник: Reuters

Деревянченко, являющийся обязательным претендентом по линии IBF на чемпионский пояс Головкина, еще в прошлом месяце направил письмо в Международную боксерскую федерацию (IBF) с требованием назначить титульный бой в случае отмены поединка казахстанца с Саулем «Канело» Альваресом. Отметим, что в ночь с 3 на 4 апреля «Канело» отказался от второго поединка с Головкиным.

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В свою очередь GGG заявил о том, что он выйдет на ринг 5 мая, но уже против другого боксера.

«Головкина могут лишить пояса IBF, ведь Деревянченко является претендентом, а федерация будет поддерживать его интересы. Украинского боксера можно понять, ведь зачастую боксерам приходится ждать годами, чтобы заполучить свой бой. По этой причине сторона Деревянченко действует с позиции силы.

Естественно, что федерация в первую очередь прислушивается к Головкину. Однако у него нет боя и поэтому ему навязывается защита титула с Деревянченко. Каждая организация в первую очередь думает о своей выгоде.

Головкина могут лишить пояса за отказ от боя с обязательным претендентом. Возможно, если его команда решит, что поединок с Деревянченко не нужен, то Головкин откажется от пояса. Так уже делал «Канело» в 2016 году. Я думаю, GGG сможет вернуть себе этот пояс, когда захочет. Сейчас команда Головкина решает, нужен ли им бой с Деревянченко. Будет ли интересен этот поединок зрителю? Стоит ли проводить этот бой? В любом случае, украинский боксер — непростой соперник для Головкина, — поделился Демьяненко.

Добавим, что представитель экс-чемпиона WBO и WBA в первом среднем весе Деметриуса Андраде Мэтт Роуленд заявил, что Головкин может лишиться титула IBF, который будет разыгран в противостоянии его подопечного с Деревянченко.

Напомним, казахстанский чемпион мира в среднем весе среди профессионалов Геннадий Головкин хочет провести защиту своих титулов 5 мая в США на арене StubHub Centre. Ирландец Гэри О́Салливан считался наиболее вероятным кандидатом, но он отказался от встречи с 36-летним казахстанцем.

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