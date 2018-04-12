«IBF думает о своей выгоде». Демьяненко о возможном лишении титула Головкина и бое с Деревянченко

Источник: Reuters

Деревянченко, являющийся обязательным претендентом по линии IBF на чемпионский пояс Головкина, еще в прошлом месяце направил письмо в Международную боксерскую федерацию (IBF) с требованием назначить титульный бой в случае отмены поединка казахстанца с Саулем «Канело» Альваресом. Отметим, что в ночь с 3 на 4 апреля «Канело» отказался от второго поединка с Головкиным.

Читайте также Американский эксперт назвал главное препятствие в подборе соперника для боя с Головкиным

В свою очередь GGG заявил о том, что он выйдет на ринг 5 мая, но уже против другого боксера.

«Головкина могут лишить пояса IBF, ведь Деревянченко является претендентом, а федерация будет поддерживать его интересы. Украинского боксера можно понять, ведь зачастую боксерам приходится ждать годами, чтобы заполучить свой бой. По этой причине сторона Деревянченко действует с позиции силы.

Естественно, что федерация в первую очередь прислушивается к Головкину. Однако у него нет боя и поэтому ему навязывается защита титула с Деревянченко. Каждая организация в первую очередь думает о своей выгоде.

Головкина могут лишить пояса за отказ от боя с обязательным претендентом. Возможно, если его команда решит, что поединок с Деревянченко не нужен, то Головкин откажется от пояса. Так уже делал «Канело» в 2016 году. Я думаю, GGG сможет вернуть себе этот пояс, когда захочет. Сейчас команда Головкина решает, нужен ли им бой с Деревянченко. Будет ли интересен этот поединок зрителю? Стоит ли проводить этот бой? В любом случае, украинский боксер — непростой соперник для Головкина, — поделился Демьяненко.

Добавим, что представитель экс-чемпиона WBO и WBA в первом среднем весе Деметриуса Андраде Мэтт Роуленд заявил, что Головкин может лишиться титула IBF, который будет разыгран в противостоянии его подопечного с Деревянченко.