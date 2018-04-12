«Армяне заполнят арену». Мартиросян заявил о готовности драться с Головкиным вне зависимости от финансовых условий

Кандидатуру Мартиросяна ранее не утвердили санкционирующие организации (WBC, IBF, WBA).
Но он не отказывается от идеи выйти на ринг и заменить попавшегося на допинге Сауля «Канело» Альвареса.
«Я готов выйти в ринг. Когда меня спросили в понедельник, согласен ли я драться, я сразу ответил согласием. Даже не интересовался финансовой стороной вопроса. Это хорошее шоу для Лос-Анджелеса на Синко де Майо, армяне заполнят арену. У меня также много мексиканских болельщиков. Я лучше любого другого и уверен, что побью Геннадия, потому что он еще никогда не противостоял сопернику с таким стилем, как у меня. Я тренируюсь, спаррингую и держу вес. Жду, когда они мне позвонят», — сказал Мартиросян.
Напомним, после отказа попавшегося на допинге Альвареса Головкин решил все-таки провести бой 5 мая, но соперника у него по-прежнему нет. Появилась информация, что поединок может быть отменен, так как остается слишком мало времени на подготовку. Самой подходящей для оппонента GGG считалась кандидатура ирландца Гэри О’Салливана, но сегодня стало известно, что и он отказался от встречи.