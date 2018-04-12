Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скрипаль в прямом эфире высказалась об отставке Терезы Мэй
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Тест: справитесь ли вы с заданиями, которые решали 5-классники?
Разбился Ил-76: погибло около 200 человек
71-летняя Татьяна Васильева сделала новую пластическую операцию
Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:05
Марсель
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
22:05
ЦСКА
Арсенал
Футбол. Еврокубки
22:05
Спортинг
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:05
Зальцбург
Лацио
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс1
Лос-Анджелес Кингз0
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз7
Филадельфия Флайерз0
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег Джетс3
Миннесота Уайлд2
Все события
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления
Маккейн обвинил Трампа в "химатаке" в Сирии
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Сборная России обновила антирекорд в рейтинге ФИФА
Третьяк единогласно переизбран на пост президента ФХР
71-летняя Татьяна Васильева сделала новую пластическую операцию
Полина Гагарина сменила спортзал на турник в парке
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Китайцы строят свою версию Висячих садов Семирамиды
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
10«Реал» — «Ювентус»: чисто английское убийство
20«Ростов» Карпина едва не устроил потасовку в Черкизове
13:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Армяне заполнят арену». Мартиросян заявил о готовности драться с Головкиным вне зависимости от финансовых условий

Американский боксер армянского происхождения Ванес Мартиросян (36−3−1, 21 КО), выступающий в первом среднем весе, все еще не теряет надежды получить бой с чемпионом в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сообщает LA Times.

Кандидатуру Мартиросяна ранее не утвердили санкционирующие организации (WBC, IBF, WBA).

Читайте также
WBC, WBA и IBF провели совещание по следующему бою Головкина и приняли первое решение

Но он не отказывается от идеи выйти на ринг и заменить попавшегося на допинге Сауля «Канело» Альвареса.

«Я готов выйти в ринг. Когда меня спросили в понедельник, согласен ли я драться, я сразу ответил согласием. Даже не интересовался финансовой стороной вопроса. Это хорошее шоу для Лос-Анджелеса на Синко де Майо, армяне заполнят арену. У меня также много мексиканских болельщиков. Я лучше любого другого и уверен, что побью Геннадия, потому что он еще никогда не противостоял сопернику с таким стилем, как у меня. Я тренируюсь, спаррингую и держу вес. Жду, когда они мне позвонят», — сказал Мартиросян.

Напомним, после отказа попавшегося на допинге Альвареса Головкин решил все-таки провести бой 5 мая, но соперника у него по-прежнему нет. Появилась информация, что поединок может быть отменен, так как остается слишком мало времени на подготовку. Самой подходящей для оппонента GGG считалась кандидатура ирландца Гэри О’Салливана, но сегодня стало известно, что и он отказался от встречи.

Непобежденный казахстанский боксер Шарибаев прошел взвешивание перед боем за титул WBA Intercontinental
«Реал» выбил из ЛЧ «Ювентус» благодаря голу с пенальти
Маски-шоу. Россию обвиняют в подкупе IBU
Сборная России обновила антирекорд в рейтинге ФИФА
Третьяк единогласно переизбран на пост президента ФХР
Рамос нарушил регламент и может пропустить первый полуфинал ЛЧ
Капризов и Робинсон пропустили тренировку ЦСКА перед финалом КГ
Бессеберг покинул пост президента IBU
Новости
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Исторический сериал «Версаль» провалился из-за обилия секса Телешоу закрывается после третьего сезона
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Названы города России с самыми дешевыми квартирами в новостройках
Санкт-Петербург пополнится пятью памятниками архитектуры
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Подросшая дочь Александра Цекало стала фотомоделью Девятилетняя Александра снялась в лукбуке российских дизайнеров.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь