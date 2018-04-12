«Армяне заполнят арену». Мартиросян заявил о готовности драться с Головкиным вне зависимости от финансовых условий

«Я готов выйти в ринг. Когда меня спросили в понедельник, согласен ли я драться, я сразу ответил согласием. Даже не интересовался финансовой стороной вопроса. Это хорошее шоу для Лос-Анджелеса на Синко де Майо, армяне заполнят арену. У меня также много мексиканских болельщиков. Я лучше любого другого и уверен, что побью Геннадия, потому что он еще никогда не противостоял сопернику с таким стилем, как у меня. Я тренируюсь, спаррингую и держу вес. Жду, когда они мне позвонят», — сказал Мартиросян.