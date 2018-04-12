Уроженец Казахстана Липинец узнал сроки возвращения на ринг

По его словам, бой с Гарсией, которому Липинец оказал куда более серьёзное сопротивление, чем ожидалось, пойдёт Сергею на пользу и сделает намного сильнее, чем прежде.

«Уверен, что нокдаун в 7-м раунде сыграл поворотную роль в прошедшем поединке, — говорит Вайсфельд. — Сергей оказался на настиле впервые в карьере и перестал слушать свой угол, он решил поразить Майки одним ударом, что было плохой идеей, поскольку Гарсия слишком умён для этого. Тем не менее, я по-прежнему считаю, что Сергей устроил ему тяжелейший бой в карьере».