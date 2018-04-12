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11:29 (мск), источник: ТАСС

Команда Поветкина считает высокими шансы на бой против Джошуа

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Команда россиянина Александра Поветкина считает, что боксер имеет высокие шансы на бой с чемпионом мира британцем Энтони Джошуа. Об этом ТАСС заявил менеджер промоутерской компании «Мир бокса» Вадим Корнилов.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас идет инициация переговоров, и думаю, то в течение недели все будет понятно, — сказал Корнилов. — Шансы на бой очень большие. Пока Джошуа не просил отсрочки, но они будут просить ее не у нас, а у Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Саша очень хочет этот бой, мы сделаем все, чтобы он получился, а у Джошуа, думаю, не найдется вариантов, чтобы избежать поединка».

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Также Корнилов отметил, что команда Поветкина в настоящий момент не рассматривает других соперников. «Сейчас нет, потому что Саша один из самых опытных бойцов в этой весовой категории, — сказал собеседник агентства. — У него было намного больше опытных соперников, чем у Джошуа. Поветкин — боец топового уровня, которому не нужен опыт, ему нужен еще один шанс, чтобы его осуществить».

38-летний Поветкин является официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA, которым владеет Джошуа, также британец владеет титулами Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). WBA санкционировала данный поединок и дала командам 30 дней на переговоры. Британский боксер объявил, что в первую очередь заинтересован в объединительном бое с чемпионом Всемирного боксерского совета (WBС) американцем Деонтеем Уайлдером.

На счету Джошуа 21 победа (20 нокаутом) и ни одного поражения. В активе Поветкина 34 победы (24 нокаутом) и одно поражение.

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