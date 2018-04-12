Команда Поветкина считает высокими шансы на бой против Джошуа

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас идет инициация переговоров, и думаю, то в течение недели все будет понятно, — сказал Корнилов. — Шансы на бой очень большие. Пока Джошуа не просил отсрочки, но они будут просить ее не у нас, а у Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Саша очень хочет этот бой, мы сделаем все, чтобы он получился, а у Джошуа, думаю, не найдется вариантов, чтобы избежать поединка».

Также Корнилов отметил, что команда Поветкина в настоящий момент не рассматривает других соперников. «Сейчас нет, потому что Саша один из самых опытных бойцов в этой весовой категории, — сказал собеседник агентства. — У него было намного больше опытных соперников, чем у Джошуа. Поветкин — боец топового уровня, которому не нужен опыт, ему нужен еще один шанс, чтобы его осуществить».

38-летний Поветкин является официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA, которым владеет Джошуа, также британец владеет титулами Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). WBA санкционировала данный поединок и дала командам 30 дней на переговоры. Британский боксер объявил, что в первую очередь заинтересован в объединительном бое с чемпионом Всемирного боксерского совета (WBС) американцем Деонтеем Уайлдером.