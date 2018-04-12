Команда Андраде надеется на лишение Головкина титула IBF и проведение боя за него с Деревянченко
Мэтт Роуленд, представитель работающей с
Мэтт Роуленд, представитель работающей с
По словам Роуленда они рассчитывают, что принадлежащий сейчас казахстанцу Геннадию Головкину титул IBF будет объявлен вакантным, поскольку казахстанец, похоже, не планирует проводить обязательную защиту против Деревянченко.
«Сейчас у нас выжидательная позиция. Смотрим, чем закончится эпопея с поиском соперника Головкину. Если все пойдет так, как мы задумали, то вскоре Деревянченко и Андраде поборются за вакантный титул IBF. К такому поединку есть серьезный интерес, в том числе от телеканала ESPN», — заявил Роуленд.
Напомним, что 5 мая Головкин планирует провести свой 39-й поединок на профессиональном ринге. Изначально соперником казахстанца должен был стать мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес, но в ночь с 3 на 4 апреля состоялась
После
Соперник казахстанского боксера на этот поединок до сих пор не назван. Самыми вероятными кандидатами считались ирландец Гэрри О́Салливан и украинец Сергей Деревянченко. Однако сегодня, 12 апреля, стало известно, что О́Салливан отказался от боя с Головкиным по двум причинам: мало времени на подготовку и маленький гонорар.
Деревянченко является обязательным претендентом по линии IBF на чемпионский пояс Головкина. По словам украинского тренера Сергея Корчинского, украинец самый нежелательный оппонент для Головкина.
Накануне СМИ сообщили, что поединок Головкина 5 мая находится под угрозой срыва. А промоутер GGG Том Леффлер не исключил вариант отмены боя казахстанца.