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11:11 (мск), источник: Vesti.kz

Команда Андраде надеется на лишение Головкина титула IBF и проведение боя за него с Деревянченко

Мэтт Роуленд, представитель работающей с экс-чемпионом WBO и WBA в первом среднем весе Деметриусом Андраде, заявил, что американский боксер может провести свой следующий бой против украинца Сергея Деревянченко, сообщает Аllboxing.ru со ссылкой на BoxingScene.com.

По словам Роуленда они рассчитывают, что принадлежащий сейчас казахстанцу Геннадию Головкину титул IBF будет объявлен вакантным, поскольку казахстанец, похоже, не планирует проводить обязательную защиту против Деревянченко.

«Сейчас у нас выжидательная позиция. Смотрим, чем закончится эпопея с поиском соперника Головкину. Если все пойдет так, как мы задумали, то вскоре Деревянченко и Андраде поборются за вакантный титул IBF. К такому поединку есть серьезный интерес, в том числе от телеканала ESPN», — заявил Роуленд.

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Напомним, что 5 мая Головкин планирует провести свой 39-й поединок на профессиональном ринге. Изначально соперником казахстанца должен был стать мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес, но в ночь с 3 на 4 апреля состоялась пресс-конференция, которую устроила промоутерская компания Golden Boy Promotions, представляющая его интересы. На ней было объявлено, что второй бой «Канело» с Головкиным, который был запланирован на 5 мая в Лас-Вегасе, официально отменен из-за отказа мексиканца.

После пресс-конференции Альвареса свое заявление сделал и Головкин, который заявил, что все равно проведет поединок 5 мая. Ареной для этого поединка была выбрана MGM Grand в Лас-Вегасе, которая была подтверждена комиссией. Однако на днях появилась информация, что поединок может быть перенесен из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес на арену StubHub Centre.

Соперник казахстанского боксера на этот поединок до сих пор не назван. Самыми вероятными кандидатами считались ирландец Гэрри О́Салливан и украинец Сергей Деревянченко. Однако сегодня, 12 апреля, стало известно, что О́Салливан отказался от боя с Головкиным по двум причинам: мало времени на подготовку и маленький гонорар.

Деревянченко является обязательным претендентом по линии IBF на чемпионский пояс Головкина. По словам украинского тренера Сергея Корчинского, украинец самый нежелательный оппонент для Головкина.

Накануне СМИ сообщили, что поединок Головкина 5 мая находится под угрозой срыва. А промоутер GGG Том Леффлер не исключил вариант отмены боя казахстанца.

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