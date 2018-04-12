Команда Андраде надеется на лишение Головкина титула IBF и проведение боя за него с Деревянченко

По словам Роуленда они рассчитывают, что принадлежащий сейчас казахстанцу Геннадию Головкину титул IBF будет объявлен вакантным, поскольку казахстанец, похоже, не планирует проводить обязательную защиту против Деревянченко.

«Сейчас у нас выжидательная позиция. Смотрим, чем закончится эпопея с поиском соперника Головкину. Если все пойдет так, как мы задумали, то вскоре Деревянченко и Андраде поборются за вакантный титул IBF. К такому поединку есть серьезный интерес, в том числе от телеканала ESPN», — заявил Роуленд.

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Напомним, что 5 мая Головкин планирует провести свой 39-й поединок на профессиональном ринге. Изначально соперником казахстанца должен был стать мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес, но в ночь с 3 на 4 апреля состоялась пресс-конференция, которую устроила промоутерская компания Golden Boy Promotions, представляющая его интересы. На ней было объявлено, что второй бой «Канело» с Головкиным, который был запланирован на 5 мая в Лас-Вегасе, официально отменен из-за отказа мексиканца.

После пресс-конференции Альвареса свое заявление сделал и Головкин, который заявил, что все равно проведет поединок 5 мая. Ареной для этого поединка была выбрана MGM Grand в Лас-Вегасе, которая была подтверждена комиссией. Однако на днях появилась информация, что поединок может быть перенесен из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес на арену StubHub Centre.

Соперник казахстанского боксера на этот поединок до сих пор не назван. Самыми вероятными кандидатами считались ирландец Гэрри О́Салливан и украинец Сергей Деревянченко. Однако сегодня, 12 апреля, стало известно, что О́Салливан отказался от боя с Головкиным по двум причинам: мало времени на подготовку и маленький гонорар.

Деревянченко является обязательным претендентом по линии IBF на чемпионский пояс Головкина. По словам украинского тренера Сергея Корчинского, украинец самый нежелательный оппонент для Головкина.