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11:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Сергей опасен во всем». Украинский тренер рассказал о плюсах Деревянченко перед боем с Головкиным

Украинский тренер Сергей Корчинский рассказал в беседе с корреспондентом Vesti.kz о сильных сторонах своего ученика Сергея Деревянченко (12−0, 10 КО) перед возможным боем с Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).

32-летний Деревянченко является обязательным претендентом по линии IBF на чемпионский пояс, который принадлежит казахстанцу, и команда украинца не против организовать их противостояние 5 мая.

— Еще рано говорить о вероятности боя, это удел агентов, которые этим занимаются. Конечно, бой с Билли Джо Сондерсом гораздо привлекательнее в финансовом плане. Но, если говорить о спортивной составляющей, то Сергей самый достойный кандидат. Он официальный обязательный претендент.

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Сергей является одним из самых ярких представителей украинской школы бокса. Основные характеристики наших боксеров вы знаете — это техника, агрессия и интеллект. На счет его боевого интеллекта, думаю, у специалистов нет вопросов.

— А чем опасен Сергей для Геннадия?

— Деревянченко не Лемье. Он умеет прессинговать, используя защиту, сохраняя ударную мощь. По поводу боя — это просто и сложно. Два представителя похожих школ бокса. В принципе, все будет знакомо для обоих спортсменов. Без ложной скромности могу быть предсказателем — Деревянченко, самый нежелательный оппонент. Деревянченко и есть боксер ТОП-уровня. Он опасен во всем.

И еще один интересный, на мой взгляд, факт. В 2003 году в финале чемпионата мира Головкин боксировал с моим воспитанником Олегом Малкиным. Если этот бой состоится, то это будет тренерский матч-реванш. (смеется).

Напомним, казахстанский чемпион мира в среднем весе среди профессионалов Геннадий Головкин хочет провести защиту своих титулов 5 мая в США на арене StubHub Centre. В число наиболее вероятных соперников входят украинец Сергей Деревянченко и американец Ванес Мартиросян. Был в этом списке ирландец Гэри О́Салливан, который считался наиболее вероятным кандидатом, но он отказался от встречи с 36-летним казахстанцем.

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