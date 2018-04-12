«Сергей опасен во всем». Украинский тренер рассказал о плюсах Деревянченко перед боем с Головкиным

32-летний Деревянченко является обязательным претендентом по линии IBF на чемпионский пояс, который принадлежит казахстанцу, и команда украинца не против организовать их противостояние 5 мая.

— Еще рано говорить о вероятности боя, это удел агентов, которые этим занимаются. Конечно, бой с Билли Джо Сондерсом гораздо привлекательнее в финансовом плане. Но, если говорить о спортивной составляющей, то Сергей самый достойный кандидат. Он официальный обязательный претендент.

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Сергей является одним из самых ярких представителей украинской школы бокса. Основные характеристики наших боксеров вы знаете — это техника, агрессия и интеллект. На счет его боевого интеллекта, думаю, у специалистов нет вопросов.

— А чем опасен Сергей для Геннадия?

— Деревянченко не Лемье. Он умеет прессинговать, используя защиту, сохраняя ударную мощь. По поводу боя — это просто и сложно. Два представителя похожих школ бокса. В принципе, все будет знакомо для обоих спортсменов. Без ложной скромности могу быть предсказателем — Деревянченко, самый нежелательный оппонент. Деревянченко и есть боксер ТОП-уровня. Он опасен во всем.

И еще один интересный, на мой взгляд, факт. В 2003 году в финале чемпионата мира Головкин боксировал с моим воспитанником Олегом Малкиным. Если этот бой состоится, то это будет тренерский матч-реванш. (смеется).