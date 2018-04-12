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09:42 (мск), источник: Vesti.kz

Тут играет Ибрагимович. Что нужно знать об арене для боя Головкина 5 мая

5 мая чемпион по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (33−0−1 33 КО) должен провести свой 39-й поединок на профессиональном ринге.

Изначально соперником казахстанца должен был стать мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО), но в ночь с 3 на 4 апреля состоялась пресс-конференция, которую устроила промоутерская компания Golden Boy Promotions, представляющая его интересы. На ней было объявлено, что второй бой «Канело» с Головкиным, который был запланирован на 5 мая в Лас-Вегасе, официально отменен из-за отказа мексиканца.

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После пресс-конференции Альвареса свое заявление сделал и Головкин, который заявил, что все равно проведет поединок 5 мая. Ареной для этого поединка была выбрана MGM Grand в Лас-Вегасе, которая была подтверждена комиссией. Однако затем появилась информация, что поединок может быть перенесен из Лас-Вегаса в Карсон на арену StubHub Centre.

Этот спортивный объект был открыт в 2003 году, и до 2013 года именовался Home Depot Centre. Подробнее о нем — в материале Vesti.kz.

StubHub Centre — это многофункциональный спортивный комплекс, который включает в себя футбольный стадион на 27 тысяч мест, теннисный корт на восемь тысяч мест, легкоатлетический стадион на 20 тысяч мест и крытый велодром на 2450 мест. На объекте есть специальная инфраструктура для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Центр был открыт 1 июня 2003 года, и первые десять лет существования назывался Home Depot Centre по имени спонсора. 1 июня 2013 года права на переименование стадиона были приобретены компанией StubHub (дочерней компании eBay) в связи с чем стадион был переименован в «Стабхаб Сентер» (StubHub Center).

Футбольный стадион является домашним полем профессионального футбольного клуба «Лос-Анджелес Гэлакси», за который в данное время выступает звезда футбола шведский нападающий Златан Ибрагимович.

Данный спортивный объект имеет свою историю проведения боксерских поединков. Все боксерские поединки проводятся на территории теннисного корта, который вмещает в себя восемь тысяч посадочных мест.

Для поклонников GGG эта арена ассоциируется с победой казахстанца над мексиканцем Марко Антонио Рубио (59−8−1, 51 КО) в 2014 году. Тогда этот бой собрал рекордное для StubHub количество зрителей — на бой было продано 9323 билета.

Бой начался с ударов Рубио, однако Головкин быстро перехватил инициативу. Уже в первом раунде казахстанский боксер нанес несколько мощных ударов, а во втором — мексиканец не выстоял. Произошло это после того, как Головкин потряс Рубио ударом справа, а затем продолжил атаковать, отправив мексиканца левым боковым на настил ринга. Соперник Головкина встал вместе со счетом десять, но не успел показать готовность продолжить бой, и рефери остановил встречу.

Кроме этого, на объекте проводились такие схватки, как бой между Лукасом Матиссе (39−4−0, 39 КО) и Виктором Постолом (29−1−0, 12 КО), в котором последний завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе. Также на этой арене свои бои проводили Хулио Сесар Чавес-младший (48−2−1, 32 КО) и поляк Анджей Фонфара (27−3, 16 КО).

В мае 2011 года на этой же арене знаменитый американец Андре Уорд (32−0, 16 КО) встретился с бывшем чемпионом в среднем весе немцем армянского происхождения Артуром Абрахамом (46−6−0 30 КО).

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Поединок Головкина может стать 21 вечером бокса на территории данного объекта.

Но кроме крупнейших боев, на территории стадиона проводятся музыкальные концерты, крупные события по американскому футболу. На стадионе проводили матчи известные команды, такие как «Реал» Мадрид, «Челси» и многие другие.

В 2028 году на летней Олимпиаде в Лос-Анджелесе на территории комплекса будут проходить такие соревнования, как рэгби, теннис, современное пятиборье и хоккей на траве.

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