Названы причины отказа самого вероятного кандидата от боя с Головкиным 5 мая
Названы причины отказа ирландского боксера Гэри О́Салливана от боя с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина.
Названы причины отказа ирландского боксера Гэри О́Салливана от боя с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина.
По словам Эрика Гомеса, президента промоутерской компании Golden Boy Promotions (GBP), являющейся
«Причины отказа? Мало времени на подготовку. Маленький гонорар. Вот и все. У него всего три недели на подготовку к поединку против Головкина. А он нацелен выиграть», — приводит слова Гомеса vRINGe.com.
«Мы сделаем ему бой 4 мая в StubHub Center. Он — звезда, у него колоссальный потенциал, яркий и зрелищный стиль. Мы хотим дать ему побольше поединков, ведь рано или поздно он встретится с “Канело” или Головкиным», — добавляет Гомес.
«Парень сказал мне так: “Если мне предстоит большой бой, я не хочу браться за это в последнюю минуту, я хочу, чтобы у меня было достаточно времени на подготовку”. Да, решение отказаться от боя с Головкиным было непростым. Но он хочет победить. А не просто сразиться за титулы», — нахваливает подопечного Гомес.
Напомним, что 5 мая Головкин планирует провести свой 39-й поединок на профессиональном ринге. Изначально соперником казахстанца должен был стать мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес, но в ночь с 3 на 4 апреля состоялась
После
Соперник казахстанского боксера на этот поединок до сих пор не назван, но самыми вероятными кандидатами являлись О́Салливан и украинец Сергей Деревянченко. Подробнее о том, почему эти два боксера имеют наибольшие шансы стать соперниками Головкина на 5 мая, можно прочитать здесь.
Накануне СМИ сообщили, что поединок Головкина 5 мая находится под угрозой срыва. А промоутер GGG Том Леффлер не исключил вариант отмены боя казахстанца.