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09:32 (мск), источник: Vesti.kz

Названы причины отказа самого вероятного кандидата от боя с Головкиным 5 мая

Названы причины отказа ирландского боксера Гэри О́Салливана от боя с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина.

По словам Эрика Гомеса, президента промоутерской компании Golden Boy Promotions (GBP), являющейся со-промоутером ирландца, О́Салливан недоволен финансовым предложением.

«Причины отказа? Мало времени на подготовку. Маленький гонорар. Вот и все. У него всего три недели на подготовку к поединку против Головкина. А он нацелен выиграть», — приводит слова Гомеса vRINGe.com.

«Мы сделаем ему бой 4 мая в StubHub Center. Он — звезда, у него колоссальный потенциал, яркий и зрелищный стиль. Мы хотим дать ему побольше поединков, ведь рано или поздно он встретится с “Канело” или Головкиным», — добавляет Гомес.

«Парень сказал мне так: “Если мне предстоит большой бой, я не хочу браться за это в последнюю минуту, я хочу, чтобы у меня было достаточно времени на подготовку”. Да, решение отказаться от боя с Головкиным было непростым. Но он хочет победить. А не просто сразиться за титулы», — нахваливает подопечного Гомес.

Напомним, что 5 мая Головкин планирует провести свой 39-й поединок на профессиональном ринге. Изначально соперником казахстанца должен был стать мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес, но в ночь с 3 на 4 апреля состоялась пресс-конференция, которую устроила промоутерская компания Golden Boy Promotions, представляющая его интересы. На ней было объявлено, что второй бой «Канело» с Головкиным, который был запланирован на 5 мая в Лас-Вегасе, официально отменен из-за отказа мексиканца.

После пресс-конференции Альвареса свое заявление сделал и Головкин, который заявил, что все равно проведет поединок 5 мая. Ареной для этого поединка была выбрана MGM Grand в Лас-Вегасе, которая была подтверждена комиссией. Однако на днях появилась информация, что поединок может быть перенесен из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес.

Соперник казахстанского боксера на этот поединок до сих пор не назван, но самыми вероятными кандидатами являлись О́Салливан и украинец Сергей Деревянченко. Подробнее о том, почему эти два боксера имеют наибольшие шансы стать соперниками Головкина на 5 мая, можно прочитать здесь.

Накануне СМИ сообщили, что поединок Головкина 5 мая находится под угрозой срыва. А промоутер GGG Том Леффлер не исключил вариант отмены боя казахстанца.

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