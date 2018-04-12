«Они просто ушли ночью». Камерунские боксеры приехали на турнир в Австралию и сбежали
На Играх Содружества 2018 года в Австралии пропала треть камерунской сборной, сообщает vRINGe.com со ссылкой на LIGA.net.
На Играх Содружества 2018 года в Австралии пропала треть камерунской сборной, сообщает vRINGe.com со ссылкой на LIGA.net.
Спортивные функционеры из этой африканской страны считают, что спортсмены, в том числе пятеро боксеров, сбежали в поисках лучшей жизни. В заявлении команды Камеруна говорится, что пропавшими считаются восемь спортсменов из 24-х: их не смогли найти ни в гостинице, ни на спортивных площадках, связи с ними нет.
По данным издания, трое атлетов сбежали еще 8 апреля, на следующий день их примеру последовали двое, а 10 апреля сборная недосчиталась еще троих спортсменов.
Сбежавшими считаются трое тяжелоатлетов и пятеро боксеров — Кристиан Тчои, Симплисе Фотсала, Кристель Ндианга, Арсен Фоку и Ульрих Йомбо.