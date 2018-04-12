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09:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Они просто ушли ночью». Камерунские боксеры приехали на турнир в Австралию и сбежали

На Играх Содружества 2018 года в Австралии пропала треть камерунской сборной, сообщает vRINGe.com со ссылкой на LIGA.net.

Спортивные функционеры из этой африканской страны считают, что спортсмены, в том числе пятеро боксеров, сбежали в поисках лучшей жизни. В заявлении команды Камеруна говорится, что пропавшими считаются восемь спортсменов из 24-х: их не смогли найти ни в гостинице, ни на спортивных площадках, связи с ними нет.

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По данным издания, трое атлетов сбежали еще 8 апреля, на следующий день их примеру последовали двое, а 10 апреля сборная недосчиталась еще троих спортсменов.

Пресс-секретарь сборной Саймон Моломбе сообщил, что срок действия виз беглецов истекает 15 мая, но возвращения атлетов там же ждут. «Они просто ушли ночью. Утром мы проснулись — а их нет (…) Все это ставит Камерун в неловкое положение», — посетовал он.

Сбежавшими считаются трое тяжелоатлетов и пятеро боксеров — Кристиан Тчои, Симплисе Фотсала, Кристель Ндианга, Арсен Фоку и Ульрих Йомбо.

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