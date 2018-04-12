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09:11 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин лишился самого вероятного кандидата на бой 5 мая

Ирландский боксер Гэри О́Салливан не будет драться с казахстанцем Геннадием Головкиным 5 мая. Как пишет Boxingnews24.com, об этом заявил президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес.

По его словам, они отказались от этого боя из-за недостаточного времени для подготовки. Сообщается, что О́Салливан выйдет на ринг 4 мая в Лос-Анджелесе на арене StubHub Center, на которой 5 мая свой поединок должен провести Головкин.

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Как пишет издание, О́Салливан, как и планировал, выйдет на ринг в кратчайшие сроки, но не против соперника уровня Головкина.

Напомним, что 5 мая Головкин планирует провести свой 39-й поединок на профессиональном ринге. Изначально соперником казахстанца должен был стать мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес, но в ночь с 3 на 4 апреля состоялась пресс-конференция, которую устроила промоутерская компания Golden Boy Promotions, представляющая его интересы. На ней было объявлено, что второй бой «Канело» с Головкиным, который был запланирован на 5 мая в Лас-Вегасе, официально отменен из-за отказа мексиканца.

После пресс-конференции Альвареса свое заявление сделал и Головкин, который заявил, что все равно проведет поединок 5 мая. Ареной для этого поединка была выбрана MGM Grand в Лас-Вегасе, которая была подтверждена комиссией. Однако на днях появилась информация, что поединок может быть перенесен из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес.

Соперник казахстанского боксера на этот поединок до сих пор не назван, но самыми вероятными кандидатами являлись О́Салливан и украинец Сергей Деревянченко. Подробнее о том, почему эти два боксера имеют наибольшие шансы стать соперниками Головкина на 5 мая, можно прочитать здесь.

Накануне СМИ сообщили, что поединок Головкина 5 мая находится под угрозой срыва. А промоутер GGG Том Леффлер не исключил вариант отмены боя казахстанца.

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