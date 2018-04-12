Головкин лишился самого вероятного кандидата на бой 5 мая
Ирландский боксер Гэри О́Салливан не будет драться с казахстанцем Геннадием Головкиным 5 мая. Как пишет Boxingnews24.com, об этом заявил президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес.
Ирландский боксер Гэри О́Салливан не будет драться с казахстанцем Геннадием Головкиным 5 мая. Как пишет Boxingnews24.com, об этом заявил президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес.
По его словам, они отказались от этого боя
Как пишет издание, О́Салливан, как и планировал, выйдет на ринг в кратчайшие сроки, но не против соперника уровня Головкина.
Напомним, что 5 мая Головкин планирует провести свой 39-й поединок на профессиональном ринге. Изначально соперником казахстанца должен был стать мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес, но в ночь с 3 на 4 апреля состоялась
После
Соперник казахстанского боксера на этот поединок до сих пор не назван, но самыми вероятными кандидатами являлись О́Салливан и украинец Сергей Деревянченко. Подробнее о том, почему эти два боксера имеют наибольшие шансы стать соперниками Головкина на 5 мая, можно прочитать здесь.
Накануне СМИ сообщили, что поединок Головкина 5 мая находится под угрозой срыва. А промоутер GGG Том Леффлер не исключил вариант отмены боя казахстанца.