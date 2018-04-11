WBA обязала Джошуа провести бой против Поветкина

Источник: AP 2018

Как сообщает World Boxing News, следующий поединок чемпиона мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO состоится с россиянином Александром Поветкиным.

Отмечается, что у сторон есть 30 дней, чтобы договориться о бое, в противном случае будут назначены промоутерские торги.