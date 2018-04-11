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WBA обязала Джошуа провести бой против Поветкина
Всемирная боксёрская ассоциация приняла решение по поводу следующего соперника для Энтони Джошуа.
Всемирная боксёрская ассоциация приняла решение по поводу следующего соперника для Энтони Джошуа.
Как сообщает World Boxing News, следующий поединок чемпиона мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO состоится с россиянином Александром Поветкиным.
Отмечается, что у сторон есть 30 дней, чтобы договориться о бое, в противном случае будут назначены промоутерские торги.
Напомним, Поветкин завоевал право поединка с Джошуа, победив в декабре 2017 года Кристиана Хаммера.