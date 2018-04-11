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21:33 (мск), источник: Советский спорт

WBA обязала Джошуа провести бой против Поветкина

Всемирная боксёрская ассоциация приняла решение по поводу следующего соперника для Энтони Джошуа.

Источник: AP 2018

Как сообщает World Boxing News, следующий поединок чемпиона мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO состоится с россиянином Александром Поветкиным.

Отмечается, что у сторон есть 30 дней, чтобы договориться о бое, в противном случае будут назначены промоутерские торги.

Напомним, Поветкин завоевал право поединка с Джошуа, победив в декабре 2017 года Кристиана Хаммера.

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