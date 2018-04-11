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20:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» вернулся в Мексику после допингового скандала и отказа от боя с Головкиным и возобновил тренировки

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) вернулся на родину и приступил к тренировкам, сообщает Notisistema.com.

17 и 20 февраля во время тренировочного лагеря в Мексике Альварес сдал две положительные допинг-пробы на кленбутерол. Он объяснил, что запрещенное вещество попало в его организм через зараженное мясо. Затем Альварес переместил тренировочный лагерь в Сан-Диего (штат Калифорния, США) и сдал три чистых пробы.

В итоге Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) отстранила Альвареса до 18 апреля — на эту дату назначено слушание по его делу, на котором могут принять решение о дисквалификации. Из-за этой ситуации мексиканец отказался от второго боя с чемпионом WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), который был запланирован на 5 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

По словам тренера Хосе «Чепо» Рейносы, его подопечный Альварес ждет слушания NSAC, после чего определится с планами на следующий бой. Ранее мексиканец выразил надежду, что срок его дисквалификации будет коротким, и запланировал возвращение на ринг в августе или сентябре — он заявил, что готов снова встретиться с Головкиным, но когда будет полностью оправдан.

Из-за срыва второго боя Головкин — Альварес казахстанец рискует не выступить 5 мая. Его команда пыталась организовать поединок с 24-летним Хайме Мунгуйей (28−0, 24 КО), но NSAC не разрешила мексиканскому проспекту первого среднего веса драться с GGG. После этого была попытка сделать бой с американцем армянского происхождения Ванесом Мартиросяном (36−3−1, 21 КО), который также выступает в первом среднем весе, но против него выступили WBC, WBA и IBF.

Свое желание встретиться с Головкиным 5 мая ранее выражали американцы Джермалл Чарло, Деметриус Андраде и Габриэль Росадо, украинец Сергей Деревянченко, ирландец Гэри О́Салливан, бразилец Ямагучи Фалькао, чемпион WBO во втором среднем весе мексиканец Хильберто Рамирес и его соотечественник Хулио Сезар Чавес-младший, а также восходящая звезда UFC американец Брайн Ортега, имеющий мексиканские корни.

"Канело" вернулся в Мексику после допингового скандала и отказа от боя с Головкиным и возобновил тренировки
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